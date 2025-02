Desafio no estádio do PSG busca soluções para esportes e Web3 com R$ 863 mil em prêmios

A Chiliz, empresa por trás da Socios.com e fan tokens de times como Barcelona, Paris Saint-Germain, Palmeiras e Flamengo, anunciou recentemente a realização de um desafio para desenvolvedores com US$ 150 mil em prêmios, ou R$ 863 mil na cotação atual.

O “Hacking Paris” irá acontecer entre os dias 11 e 13 de julho de 2025 no famoso estádio Parc des Princes, do Paris Saint-Germain, time que já teve Neymar em seu elenco.

O objetivo é que grupos de desenvolvedores criem soluções focadas em aprimorar o engajamento de fãs de esportes por meio da tecnologia blockchain e fan tokens.

Como participar

As inscrições vão até o dia 1º de julho de 2025 e o evento contará com uma série de premiações, que somam US$ 150 mil. Confira as categorias de premiação:

● Utilidade de Fan Tokens (US$ 50 mil em prêmios): Desenvolvimento de soluções inovadoras para aumentar o engajamento e a fidelização dos fãs por meio dos fan tokens.

● Mercadorias Digitais & NFTs (US$ 22 mil em prêmios): Criação de colecionáveis digitais e experiências únicas com tecnologia NFT.

● Aprimoramento da Experiência no Estádio (US$ 22 mil em prêmios): Focado em melhorar a experiência nos estádios e operações de jogos por meio da integração de web3 e Internet das coisas (IoT).

● Governança Descentralizada e Votação (US$ 22 mil em prêmios): Desenvolvimento de sistemas de votação baseados em blockchain para maior participação dos fãs nas decisões dos clubes.

● Monetização de Fãs e Criação de Conteúdo (US$ 24 mil em prêmios): Soluções para que os torcedores possam criar, compartilhar e monetizar conteúdos relacionados ao futebol.

Além disso, serão concedidos prêmios especiais, incluindo o Fan Favorite Award (US$ 5 mil) e o Innovation Award (US$ 5 mil), reconhecendo projetos com criatividade e impacto excepcionais.

