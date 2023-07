Da desconfiança à paixão: uma história de transição de carreira para criptomoedas e blockchain

Jornalista com vasta experiência no mercado financeiro tradicional, Claudia Mancini optou pela transição de carreira e apostou na cobertura de assuntos relacionados às criptomoedas e blockchain. Na época, o setor estava em ascensão e com grande demanda por especialistas no assunto. Claudia então criou seu próprio portal de notícias e agora conta como foi a experiência e as oportunidades que já teve neste mercado até o momento.

Da desconfiança sobre a nova classe de ativos à paixão, descubra como foi a jornada de Claudia Mancini na transição das finanças tradicionais para criptomoedas e blockchain e entenda se vale a pena fazer o mesmo:

Claudia ainda destaca a capacidade transformadora dessa tecnologia não apenas nas finanças mas também nos negócios e comunidades, e discute a evolução das criptomoedas e a crescente adoção por parte do mercado financeiro tradicional. Ela também menciona o surgimento de casos concretos de uso do blockchain, como a iniciativa Libra do Facebook e os CBDCs, mostrando a mudança de foco das possibilidades teóricas para aplicações práticas no mundo real.

