Criptomoedas hoje: mercado “ainda tenta assimilar” forte liquidação após tarifas de Trump

Nesta quinta-feira, 6, o bitcoin apresenta pouca variação de preço enquanto as principais criptomoedas são negociadas “no vermelho”. A semana foi marcada pela maior liquidação da história do mercado de criptomoedas após Donald Trump anunciar tarifas contra China, Canadá e México, alimentando o receio por uma “guerra comercial”.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 98.499, com queda de aproximadamente 0,2% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

“O mercado está tentando assimilar ainda tudo o que tivemos de notícia, e esse movimento forte que tivemos no final de semana. Tivemos muitas posições liquidadas e a gente não pode esperar que o mercado vá recuperar tudo tão rápido assim. Até tivemos uma recuperação muito boa no bitcoin, mas agora o mercado está tentando assimilar um pouco mais para qual pode ser o próximo movimento e a direção que vai tomar dentro desse momento”, disse Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, durante o programa Morning Call Crypto.

Teremos uma “altseason”?

Investidores acumulavam expectativas por uma “altseason”, período em que as criptomoedas alternativas ao bitcoin poderiam apresentar movimentos de alta superiores à principal cripto do mercado. No entanto, isso pode não estar no horizonte no momento.

“O bitcoin segue subindo. Tivemos um movimento forte de liquidação em vários ativos, para o bitcoin não tanto, mas tivemos a dominância do bitcoin disparando. Eu esperava que esse número fosse cair, mas está consolidando. É algo que preocupa um pouco, pensando nas altcoins. Elas não devem conseguir tração para subir agora, principalmente se o bitcoin subir mais um pouco”, disse Lucas Josa, no programa disponível na íntegra no YouTube.

“Sei que tem muita gente esperando a tão sonhada ‘altseason’. Mas é um jogo de longo prazo, se você investir nos ativos certos, com fundamento no longo prazo, você com certeza vai sair vencedor. Mas contar com uma temporada em que todos os ativos vão subir, com a quantidade de tokens que temos no mercado agora, que é mais de 30 vezes maior do que tínhamos em outros ciclos, é um pouco incoerente. O ideal é ficar de olho no mercado, quais são as principais movimentações e principalmente observar como o investidor institucional está se posicionando”, concluiu o especialista.

