Magnata do bitcoin diz que EUA enfrentará crise se não digitalizar o dólar

O bilionário Mike Novogratz, gestor do fundo Galaxy Investment Partners, um dos mais relevantes fundos de criptomoedas, acredita que os Estados Unidos passarão por uma “crise existencial” em função do avanço das moedas digitais. O risco está nos avanços da China no setor. “Precisamos de um dólar digital”, afirmou Novogratz, ao site MarketWatch.

Novogratz se mostra preocupado com a atual política econômica do governo de Joe Biden, comandada pela Secretária do Tesouro Janet Yellen. “Se a nossa política fiscal ficar parecida com a de uma ‘república de bananas’, haverá um momento de quebra de confiança”, disse o investidor.

O governo americano, no entanto, ainda pode controlar seu futuro aterrissando o “supertanker” do pacote trilionário de Biden – o supertanker é um Boeing 747 adaptado para o combate de incêndios em florestas.

Nesse contexto de expansão monetária dos EUA e de digitalização do Yuan, a China pode vislumbrar a possibilidade de criar uma alternativa ao dólar com sua criptomoeda, daí a possível crise existencial americana.

Avanço do bitcoin

Na última terça-feira, 6, a Bloomberg divulgou a edição de abril do seu relatório mensal "Crypto Outlook", no qual apresenta uma visão otimista sobre o mercado de criptomoedas, incluindo a previsão de que o preço do bitcoin pode chegar a 400 mil dólares ainda em 2021 e que o ativo deve substituir o ouro na carteira de investidores.

“O aumento na adoção do bitcoin entrou em um estado único da natureza humana que suporta a ascensão das criptomoedas, em nossa opinião. Gestores financeiros relutantes em alocar pelo menos uma pequena porção dos fundos podem estar em risco, já que o bitcoin simplesmente faz mais do mesmo, avançando em preço em meio a taxas de juros baixas sem precedentes e ações elevadas", diz o texto.

As baixas taxas de juros no ambiente econômico global desempenhou papel importante na adoção do bitcoin em 2020, e cada vez mais investidores têm prestado atenção a isso. No documento, a Bloomberg também ressaltou a diferença de performance entre o bitcoin e o ouro.

“Além do potencial de amadurecimento do bitcoin, as criptomoedas têm uma vantagem clara que deve pressionar ainda mais sua volatilidade em relação ao ouro: o fornecimento de bitcoin é fixo. A adoção do público mainstream e os preços mais altos estão aumentando a profundidade, o que suprime a volatilidade e as medidas de risco.”