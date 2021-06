inovaBra realiza evento gratuito sobre NFT e tokenização para negócios

À medida que o ecossistema das finanças digitais expande, também aumentam as possibilidades e desafios por trás dessas tecnologias.

Durante os últimos anos, não apenas as criptomoedas ganharam cada vez mais o mainstream, como também inúmeros projetos subjacentes: DeFi, DLT, NFT (Non-Fungible Tokens - Tokens Não Fungíveis) e Tokenização de ativos são siglas que fazem cada vez mais parte de diferentes negócios.

Para discutir a revolução na tokenização de diversos itens e dos NFTs, o Inovabra Habitat convidou 6 especialistas para discutir o que é, como usar, os melhores cases e as oportunidades para modelos de negócios inovadores.

Entre os nomes, estão Glauber Monteiro (CTO na Bitshopp), Guga Stocco (Board Member no Banco Original), Julio Alquéres (CIO na Futurum Capita, Marcos Mocatino (CPO na Bitshopp), Nicholas Sacchi (Head da Future of Money na Exame) e Rafaela Romano (editora-chefe do Cointelegraph).

O evento que acontecerá dia 22 de junho de 2021 às 19h30-21h é gratuito e apenas requer inscrição no Sympla.

No curso Decifrando as Criptomoedas da EXAME Academy, Nicholas Sacchi, mergulha no universo de criptoativos, com o objetivo de desmistificar e trazer clareza sobre o seu funcionamento. Confira.