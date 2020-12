Criador de hedge fund bilionário elogia bitcoin: ‘tem lugar no portfólio’

Antigo crítico do bitcoin, Ray Dalio parece estar mudando de opinião sobre o criptoativo. Em um bate-papo na rede social Reddit na terça-feira (8), o fundador da Bridgewater Associates, maior fundo hedge do mundo, com 138 bilhões de dólares sob sua gestão, fez comentários positivos sobre o ativo digital, sugerindo que portfólios de investimento têm lugar para as criptos.

Há cerca de um mês, Dalio usou sua página no Twitter para criticar o bitcoin. Em uma série de tweets, falou que “deve ​​estar perdendo algo” sobre o bitcoin e que “adoraria ser corrigido”. Também detalhou as razões pelas quais criticou o bitcoin anteriormente, dizendo que o criptoativo “não é bom como meio de troca” e citando sua alta volatilidade.

Desta vez, entretanto, Dalio fez comentários favoráveis não apenas ao bitcoin, mas ao mercado de criptoativos como um todo, que, segundo ele, “se estabeleceram nos últimos 10 anos” e são “alternativas interessantes ao ouro”.

O bitcoin “poderia servir como um diversificador para o ouro e outras reservas de valor”, disse Dalio. “O principal é ter alguns desses tipos de ativos no portfólio e diversificar entre eles”.

Ao comparar o bitcoin com o ouro, Dalio reconheceu que ambos possuem semelhanças, mas afirmou possuir “forte preferência” por ativos que os bancos centrais querem manter e usar como valor de troca. O bitcoin, diferentemente do ouro, ainda não é usado para este fim pela maioria dos bancos centrais.

As palavras de Ray Dalio sobre o bitcoin vêm em um momento em que diversas empresas de investimento e instituições financeiras começam a se interessar pelo mercado de criptoativos. PayPal, Square, Guggenheim Partners, entre outras, são algumas que já se movimentam neste sentido.