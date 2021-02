Bitcoin cresce mais rápido que Internet e pode atingir 1 bilhão de pessoas em 2025

O total de usuários de bitcoin chegou a 135 milhões em janeiro de 2021, aproximadamente o mesmo número de pessoas que usavam a Internet em 1997, mostram dados divulgados pelo analista Willy Woo. O levantamento do especialista em criptoativos indica que o bitcoin está entrando no estágio dos “adotantes iniciais” da curva de adoção.

A curva de adoção de tecnologia é um modelo sociológico que descreve a adoção ou aceitação de um novo produto ou inovação, de acordo com as características demográficas e psicológicas de grupos de adotantes definidos. O primeiro estágio, do qual o bitcoin supostamente acaba de sair, é o dos “inovadores”, que representam 2,5% da população mundial, ou cerca de 155 milhões de pessoas.

Segundo o levantamento de Willy Woo, o número de usuários da principal criptomoeda do mundo cresce mais rápido do que o de usuários de Internet e pode atingir 1 bilhão de pessoas em até quatro anos — e, então, saltar para o terceiro estágio da curva, o da “maioria inicial”, quando de fato uma inovação é adotada massivamente, em escala global. Esse terceiro grupo equivale a 34% da população mundial.

“Em termos de adoção, o bitcoin tem, a grosso modo, o mesmo número de usuários que a Internet tinha em 1997. Mas o bitcoin está crescendo mais rápido. Se mantiver o ritmo nos próximos quatro anos, o bitcoin chegará a 1 bilhão de pessoas, o que equivalente ao ano de 2005 para a internet”, observou o analista, no Twitter.

In terms of adoption, Bitcoin has roughly the same users as the Internet had in 1997.

But Bitcoin’s growing faster. Next 4 years on current path will bring Bitcoin users to 1b people, that’s the equivalent of 2005 for the Internet. pic.twitter.com/Np9yTR3WkL

— Willy Woo (@woonomic) February 1, 2021