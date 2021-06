BCIE vai dar suporte técnico na implementação do bitcoin em El Salvador

O Banco Centroamericano de Integração Econômica (BCIE), instituição financeira que financia ações de desenvolvimento e combate à pobreza e desigualdade em países da América Central, anunciou nesta segunda-feira, 14, que vai apoiar El Salvador na implementação do bitcoin como moeda de curso legal no país.

Segundo a Reuters, o diretor do banco, Dante Mossi, anunciou também que o CABEI, que tem como fundadores, além de El Salvador, também Guatemala, Honduras, Costa Rica e Nicarágua, vai trabalhar junto com o ministro das finanças do país para selecionar um time que vai ajudar na implementação da lei recém-aprovada.

A instituição, que também tem como membros países de outras regiões, como China, Argentina, Espanha e Coreia do Sul, vai oferecer suporte técnico para que o país comece a utilizar o bitcoin como uma moeda no país.

A lei aprovada pelo presidente salvadorenho Nayib Bukele mantém o dólar americano como a moeda oficial do país, mas obriga as empresas e lojistas a aceitar bitcoin como método de pagamento. O status de curso legal visa garantir que a criptomoeda seja tratada como dinheiro sob as leis comerciais e demais regras de contabilidade do país.

Aprovada na última semana, poucos dias após o presidente divulgar a proposta, a lei tem como objetivo o de facilitar as remessas internacionais para o país - que têm grande influência sobre o PIB de El Salvador - e também ajudar a combater a desbancarização da população salvadorenha.

