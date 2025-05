Cripto recomendada pelo BTG disparou 20%; saiba onde investir em maio

A Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual, atualizou sua carteira recomendada para o mês de maio, após um abril “marcado por alta volatilidade”. O produto é dividido entre os perfis de investimento conservador, moderado e sofisticado e pode ser rebalanceado automaticamente através do Modo Inteligente.

No último mês, o mercado de criptomoedas sofreu de alta volatilidade. No entanto, o momento serviu de oportunidade para investidores que seguem as recomendações do banco. Isso porque a MKR, criptomoeda da MakerDAO recém incluída na carteira recomendada, disparou 14% no mês de abril. Somando o mês de abril com a performance da criptomoeda nos primeiros dias de maio, a alta chega a 20%.

“No último rebalanceamento, optamos por remover nossa exposição em Lido (LDO), protocolo de staking líquido da Ethereum, devido às dificuldades enfrentadas na expansão da sua base de usuários, indicando um cenário de crescimento limitado”, explicaram os analistas João Galhardo e Matheus Parizotto no documento.

“Esses recursos foram realocados para MakerDAO (MKR), protocolo consolidado no setor de stablecoins. Essa decisão foi impulsionada pelo crescente interesse em stablecoins com rendimento, especialmente diante do ambiente atual de baixas taxas de juros nos EUA. Desde a alteração, já observamos resultados positivos, com MKR superando significativamente o desempenho do LDO desde o início de abril, contribuindo positivamente para os retornos das carteiras”, acrescentaram.

Foco em bitcoin e SOL em maio

O bitcoin é a maior criptomoeda do mundo e se tornou também, em abril, o sétimo maior ativo do mundo, ultrapassando a prata. Dessa forma, a criptomoeda também recebe destaque nas recomendações do BTG para maio.

“Para maio, realizamos ajustes pontuais adicionais seguindo nossa metodologia proprietária, que combina análise de fundamentos com dinâmica quantitativa de momentum. Ativos com desempenho superior tiveram exposição aumentada, enquanto aqueles com força relativa inferior foram reduzidos”, explicaram os analistas.

“Como resultado desse rebalanceamento, surgiram recursos adicionais na Carteira Moderada, os quais foram destinados estrategicamente em bitcoin e SOL”, acrescentaram Matheus Parizotto e João Galhardo no relatório das carteiras recomendadas da Mynt, disponíveis na íntegra no aplicativo e site da plataforma.

“A ampliação da posição em bitcoin reforça nossa tese sobre o bitcoin como reserva estratégica institucional, especialmente em um cenário no qual corporações têm aumentado significativamente suas reservas em bitcoin nos últimos trimestres”, justificaram.

“Por sua vez, o incremento em Solana captura avanços recentes na tokenização de ativos reais (RWAs), impulsionados pela integração com Ondo Finance, que permite pela primeira vez a entrada direta de capital institucional através da blockchain. Essa iniciativa amplia o potencial de crescimento sustentável da rede. Dessa forma, apesar das incertezas macroeconômicas e geopolíticas, mantemos uma visão construtiva para o mercado de criptoativos, sustentada pelo interesse institucional crescente e pelos sólidos fundamentos dos ativos selecionados”, concluíram.

