Como a tokenização está ganhando mercado e como as empresas podem se beneficiar com isso?

A paisagem das inovações tecnológicas está sempre em constante movimento, e pode ser um desafio para gestores e lideranças do mercado estarem em dia com tudo que a vanguarda da tecnologia de informação tem a oferecer, especialmente no que diz respeito às transformações trazidas pelos sistemas blockchain. Porém, as oportunidades desse campo são inúmeras e crescentes, e a tecnologia que hoje melhor simboliza a ponte entre o mundo dos negócios e o ecossistema cripto é a de tokenização.

Para entender em poucas palavras, a tokenização é o processo de transformação de ativos em tokens e que servem como representação do valor ou documento tokenizado em um determinado blockchain (rede de dados criptografados em cadeia). Esses ativos podem se referir a bens físicos – como imóveis, carros e ouro – ou digitais - como assinaturas de serviços, títulos negociados em bolsa, e mesmo outros tokens.

Os tokens resultantes do processo de tokenização servem como uma contraparte digital do ativo, que pode ser então negociada em corretoras cripto (exchanges) e transferida entre usuários do ecossistema. Dessa forma, a compra de um ativo tokenizado significa exatamente o mesmo que comprar o mesmo ativo no varejo tradicional, isto é, representa a transferência de propriedade de um ativo específico de um indivíduo para o comprador.

Como as empresas podem se beneficiar da tokenização?

Existem diversas formas de como aplicar a tokenização no mercado. Uma rede de academias, por exemplo, pode tokenizar o seu plano de assinatura e tornar possível a compra (e até a transferência) dessa assinatura através do blockchain. A mesma empresa pode tokenizar as informações dos seus alunos de forma a garantir a integridade e privacidade de cada um, e tais informações criptografadas podem ser acessadas apenas no sistema da própria empresa e pelos agentes autorizados, como treinadores ou profissionais da saúde.

Veja abaixo alguns exemplos de como a tecnologia pode ser utilizada:

Capitalização: a tokenização de propriedade de uma determinada empresa permite a fragmentação e disponibilização desse ativo para um mercado global, eliminando a dependência de terceiros (bancos, corretoras tradicionais) e diminuindo custo e tempo para a captação de recursos; a mesma lógica pode se aplicar para títulos imobiliários ou títulos de outros tipos de bens, como commodities;

a tokenização de propriedade de uma determinada empresa permite a fragmentação e disponibilização desse ativo para um mercado global, eliminando a dependência de terceiros (bancos, corretoras tradicionais) e diminuindo custo e tempo para a captação de recursos; a mesma lógica pode se aplicar para títulos imobiliários ou títulos de outros tipos de bens, como commodities; Privacidade e segurança de informações: como a tecnologia blockchain é um sistema virtualmente inviolável, a tokenização de informações traz mais segurança e privacidade para dados sensíveis em relação às tecnologias de informação atualmente dominantes. Dados de comportamento de compra de clientes, por exemplo, podem ser tokenizados, assim como dados de pacientes para empresas da área da saúde;

como a tecnologia blockchain é um sistema virtualmente inviolável, a tokenização de informações traz mais segurança e privacidade para dados sensíveis em relação às tecnologias de informação atualmente dominantes. Dados de comportamento de compra de clientes, por exemplo, podem ser tokenizados, assim como dados de pacientes para empresas da área da saúde; Logística e cadeia de suprimentos: dados sobre um determinado bem que passa por vários estágios de distribuição podem ser tokenizados e verificados em cada etapa, de forma a garantir a integridade e autenticidade do produto com mais agilidade e segurança. Um exemplo de uso interessante é o da Ford, que desde 2019 utiliza uma tecnologia baseada em blockchain para rastrear lotes de cobalto;

dados sobre um determinado bem que passa por vários estágios de distribuição podem ser tokenizados e verificados em cada etapa, de forma a garantir a integridade e autenticidade do produto com mais agilidade e segurança. Um exemplo de uso interessante é o da Ford, que desde 2019 utiliza uma tecnologia baseada em blockchain para rastrear lotes de cobalto; Fidelidade e recompensas: empresas que trabalham com sistemas de pontos e recompensas podem oferecer mais valor aos seus clientes por meio da tokenização; caso os pontos sejam digitalizados no blockchain, eles podem também ser utilizados em outras plataformas e serviços da Web3, incrementando o benefício ao usuário;

empresas que trabalham com sistemas de pontos e recompensas podem oferecer mais valor aos seus clientes por meio da tokenização; caso os pontos sejam digitalizados no blockchain, eles podem também ser utilizados em outras plataformas e serviços da Web3, incrementando o benefício ao usuário; Propriedade intelectual: a propriedade intelectual de um quadro, arte digital, música, livro e qualquer outro tipo de patente também pode ser tokenizada, de forma que o indivíduo ou empresa seja recompensado sempre que o ativo é negociado ou sempre que ele é utilizado. Nesse caso, aplica-se a tecnologia das NFTs (tokens não-fungíveis, que não podem ser fracionados);

a propriedade intelectual de um quadro, arte digital, música, livro e qualquer outro tipo de patente também pode ser tokenizada, de forma que o indivíduo ou empresa seja recompensado sempre que o ativo é negociado ou sempre que ele é utilizado. Nesse caso, aplica-se a tecnologia das NFTs (tokens não-fungíveis, que não podem ser fracionados); Crédito de carbono: também está se popularizando a criação e distribuição de créditos de carbono por meio da tecnologia blockchain, o que facilita a participação das empresas desse circuito econômico que tem como objetivo o combate às mudanças climáticas.

Como observar a segurança dos ativos tokenizados?

Alguns pontos precisam ser observados para garantir a integridade do token gerado e a inviolabilidade da sua propriedade. O mais crucial é o contrato inteligente (ou programa) a partir do qual ele é feito, e esse trabalho precisa ser feito e acompanhado por especialistas de desenvolvimento em blockchain, com experiência em redes de contratos inteligentes como Ethereum ou Solana.

Com isso, cabe notar que os riscos da tokenização são os mesmos para qualquer interação com o mercado cripto e a tecnologia blockchain. É fundamental garantir a integridade, eficácia e segurança do contrato inteligente que cria esses tokens, de acordo com os objetivos do emissor. Cada empresa ou indivíduo precisa entender se faz sentido para o seu plano de negócios criar e disponibilizar seu ativo de forma tokenizada, e é um mercado que vem ganhando cada vez mais espaço e tende a se tornar ainda mais acessível e viável para as empresas, sejam elas pequenas ou grandes.

*Will Ou é CEO da token.com no Brasil.

