Bloco a Bloco: “Alemanha tem a regulação mais moderna em cripto”, diz Marcos Viriato, CEO da Parfin

Em mais um episódio do Bloco a Bloco, Mariana Maria recebe Marcos Viriato, CEO da Parfin. A Atuando diretamente na entrada de empresas para o setor de criptoativos e ativos financeiros tokenizados, a Parfin foi criada por Marcos após muitos anos de experiência no mercado financeiro tradicional. Em pouco tempo, a empresa já chegou a fornecer a tecnologia utilizada pela V´rtx QR Tokenizadora, joint venture que participa do Sandbox Regulatório da CVM e se tornou a primeira parceira da MetaMask no Brasil.

Durante a conversa, Marcos conta sobre sua transição para o mercado de criptoativos e sua visão sobre o cenário regulatório mundial do setor. Dê o play!

