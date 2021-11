Black Friday cripto: NFTs de Axie Infinity, bitcoin e muito mais por R$ 1

Um dos dias mais movimentados do ano para o comércio brasileiro, a Black Friday chegou também ao mercado de criptomoedas. E a união de diversas empresas ligadas ao setor no país terá uma série de produtos com preços simbólicos de 1 real — inclusive, claro, os próprios ativos digitais.

Chamada "Black Friday com Bitcoin", a promoção é uma iniciativa da plataforma de cashback e programa de fidelidade com criptomoedas chamada CoinGoBack, que reuniu diversas empresas parceiras para oferecer criptomoedas, NFTs, livros, cursos, entre outros produtos ligados ao mercado cripto, por apenas 1 real.

Fazem parte da promoção, como parceiras da CoinGoBack, as empresas Empiricus, Bitpreço, Hub do Investidor e Ledger, além dos especialistas em criptoativos Fernando Ulrich e Rudá Pelini, que disponibilizarão seus livros pelo preço simbólico da promoção.

Além dos livros e de objetos ligados ao universo cripto, a promoção também colocará à venda alguns NFTs do jogo em blockchain Axie Infinity e investimentos de 50, 100, 200 e até 1.000 reais em frações de criptomoedas como bitcoin, ether, ADA, solana, AVAX, polkadot e SAND, entre outras — tudo por 1 real cada.

Para participar, os consumidores precisam acessar a página especial do evento no site da CoinGoBack. Toda a promoção é baseada em uma lista de ofertas e um cronômetro, que já está acionado. Quando um determinado cronômetro zerar, ele será substituído por um botão “Comprar por R$ 1”. Os consumidores que forem mais rápido na finalização do pedido, até o limite de quantidade em oferta, conseguirão efetuar a compra.

A promoção vem em boa hora para os investidores e entusiastas do mercado cripto, já que após alguns dias de queda na maioria dos ativos digitais o setor voltou a viver um movimento de alta no preço dos principais criptoativos — o que significa que, pelo menos por enquanto, o mercado cripto não está em linha com a proposta da Black Friday, de oferecer grandes descontos em relação aos últimos preços registrados.

