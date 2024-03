Bitcoin se aproxima de máxima histórica: o que pode acontecer depois disso?

O bitcoin está cada vez mais próximo de atingir sua máxima histórica de novembro de 2021 em US$ 69 mil. A principal criptomoeda subiu de forma significativa em 2023, mas vem em uma escalada de alta ainda mais forte desde o início de 2024 e a aprovação dos primeiros ETFs de bitcoin nos EUA. Agora, na espera pelo halving, o que pode acontecer caso o bitcoin ultrapasse US$ 69 mil?

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 67.537, com alta de 3,7% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Apenas desde o início de 2024, a principal cripto do mercado já acumula alta de 58,7%.

Além disso, no último dia, o bitcoin chegou muito próximo de atingir sua máxima histórica em US$ 69 mil. A criptomoeda, que já possui mais de US$ 1,3 trilhão em capitalização, chegou a custar US$ 68.785.

Com a máxima histórica praticamente “garantida” por especialistas, o questionamento que fica é o que pode acontecer quando isso finalmente acontecer. Enquanto alguns apontam uma alta para até US$ 100 mil, outros acreditam em uma possível correção graças aos investidores interessados em realizar lucros.

O que pode acontecer quando o bitcoin atingir US$ 69 mil?

“O bitcoin não tem mais resistências no preço. Cada novo dia de alta será um preço nunca antes visto, o que dificulta muito as projeções de alvos. Nesse caso, a melhor maneira de identificar um topo é pelo aumento da oferta enquanto o preço sobe, o que não está acontecendo. Mesmo após diversos dias de fortes altas, a demanda continua muito maior do que a oferta”, disse Fernando Pereira, analista da BitGet.

“Segundo dados on-chain, aproximadamente 87% dos bitcoins comprados nesse momento não estão à venda. Esse é o mesmo percentual que vimos, por exemplo, quando o bitcoin estava em US$ 20 mil. Devido à pressão compradora extremamente forte e a baixa liquidez no momento, visto que existem poucos interessados em vender tanto no mercado à vista quanto no futuro, acredito que chegaremos em US$ 80 mil com facilidade, podendo acabar o ano em US$ 100 mil”, acrescentou o especialista.

Já João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual, aponta para a possibilidade de correção, apesar de também ter perspectivas otimistas para o bitcoin este ano.

“À medida que os preços se aproximam do pico histórico de US$ 69 mil, observamos um aumento significativo nos resgates do Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), passando de uma faixa de US$ 50 a US$ 100 milhões para US$ 400 a US$ 500 milhões. Este movimento é compreensível, considerando que muitos investidores institucionais estiveram com seus recursos bloqueados na Grayscale por anos devido à sua disputa legal com a SEC, tendo agora a oportunidade de realizar suas vendas no positivo”, explicou ele à EXAME.

“É possível que o volume de fluxos de saída atinja um pico à medida que os preços do bitcoin alcançarem sua máxima histórica, o que pode levar a um aumento da pressão vendedora no mercado e a uma potencial correção de preços no curto prazo”, acrescentou Galhardo.

“Contudo, com o crescente interesse de investidores institucionais pela criptomoeda, qualquer correção provavelmente será breve. É plausível que os preços retomem sua tendência de alta, possibilitando a continuidade do aumento e a entrada em uma nova fase de descoberta de preços para o bitcoin acima de US$ 69 mil”, concluiu.

