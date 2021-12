Bitcoin, ouro e imóveis vão colapsar, diz autor de Pai Rico, Pai Pobre

Robert Kiyosaki, autor do best-seller "Pai Rico, Pai Pobre" e famoso por suas previsões pessimistas e muitas vezes catastróficas sobre o mercado financeiro, voltou a falar em uma grande crise a caminho. Desta vez, entretanto, afirmou que até ativos que ele defende como proteção, como o bitcoin, o ouro e a prata, também vão sofrer.

“Fed e [Joe] Biden empurrando uma falsa inflação. Colapso e depressão a caminho. Ouro, prata, bitcoin e imóveis também vão colapsar. [Estou] pronto para comprar mais ouro, prata, bitcoin e imóveis após o colapso. É hora de se tornar mais rico depois do fracasso da falsa inflação. Fique atento. Se cuide”, publicou na noite da última quinta-feira, 9, no Twitter.

FED & Biden pushing FAKE INFLATION. Crash and Depression coming. Gold, silver, Bitcoin, real estate will crash too. Ready to buy more gold, silver, Bitcoin, real estate after crash has crashed. Time to get richer after fake inflation crashes. Be aware. Take care. — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) December 9, 2021

O autor de um dos livros sobre finanças pessoais mais conhecido do mundo já mostrou várias vezes que é um entusiasta do bitcoin, mas foge um pouco do esteriótipo totalmente otimista comum no mercado cripto, e já fez diversas previsões de queda no preço do ativo - que ele considera como oportunidades para comprar a criptomoeda.

Kiyosaki tem falado há bastante tempo sobre a possibilidade de chegada de uma grande crise econômica. Um levantamento do usuário "Luc ten Have", no Twitter, mostra que suas primeiras publicações sobre quebra no mercado de ações dos EUA datam de 2011. Desde então, entretanto, o índice S&P 500, uma das principais referências para o mercado de ações norte-americano, subiu quase 300%.

Em 2020 e 2021, com as consequências econômicas da pandemia e, em especial, as novas políticas monetárias dos EUA, as previsões catastróficas de Kiyosaki se intensificaram. Ele chegou a falar, no início do ano, que a "maior crash da história está a caminho".

Apesar das previsões catastróficas de Kiyosaki ainda não terem se confirmado, o cenário ainda é de incerteza no contexto da economia global e, principalmente, dos EUA, que no último ano imprimiu uma quantidade gigantesca de dólares, aumentou taxas básicas de juros e outras medidas de estímulo que podem desencadear problemas futuros, segundo alguns especialistas.

