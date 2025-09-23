Future of Money

Bitcoin hoje: criptomoeda retorna para US$ 113 mil e pode ter consolidação, segundo especialista

Maior criptomoeda do mundo apresenta perspectivas positivas, a depender de novidades do cenário macroeconômico dos Estados Unidos

. (Reprodução/Reprodução)

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 10h29.

Última atualização em 23 de setembro de 2025 às 10h33.

Nesta terça-feira, 23, o bitcoin apresenta pouca variação de preço, sendo negociado "de lado" após retornar para a casa dos US$ 113 mil. A maior criptomoeda havia tido queda significativa no início da semana útil.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 113.068, com alta de 0,3% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Apesar disso, nos últimos sete dias, a criptomoeda ainda acumula queda de 2%.

"Após a onda de liquidações no início da semana, o mercado tenta se estabilizar. O Bitcoin defende a faixa de US$ 112 mil como suporte de curto prazo e volta a orbitar perto de US$ 113 mil nesta manhã, sinalizando tentativa de recuperação após a limpeza de alavancagem. A manutenção desse nível técnico é importante para a retomada da tendência de alta de curto prazo, mas a volatilidade deve seguir elevada nos próximos dias, dado o estresse recente em derivativos", disse Matheus Parizotto, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

"O cenário macro também segue construtivo e consistente com o sentimento de 'risk-on'. Nas últimas semanas, as small caps (Russell 2000) vem entregando performance superior ao S&P 500, um padrão típico de rotação em ambientes de afrouxamento monetário após o corte de juros pelo Fed na última semana", acrescentou.

"Com isso, o movimento de liquidação limpou excessos de alavancagem e abriu uma janela oportuna para acumular posições, especialmente em ativos com fundamentos sólidos e catalisados claros, como Ether (ETH) e Solana (SOL), que contam com suporte de veículos institucionais e compras recentes por tesourarias corporativas", concluiu.

O que está acontecendo nos mercados?

"Os mercados asiáticos operam em leve alta, sustentados pelo otimismo no setor de tecnologia após o anúncio da Nvidia de que investirá até US$ 100 bilhões na OpenAI. O apetite por ativos de risco, como ações e ouro, que renovou máximas históricas, segue elevado, refletindo as apostas em novos cortes de juros nos Estados Unidos. Ainda assim, o Federal Reserve envia sinais mistos: enquanto o novo governador Stephen Miran defende cortes mais agressivos, outros membros pedem cautela diante da inflação", disse André Franco, CEO da Boost Research.

"O mercado precifica mais dois cortes até o fim do ano. Investidores também acompanham os PMIs globais e a possibilidade de shutdown nos EUA caso o Congresso não aprove o orçamento até 30 de setembro. O dólar recuou levemente, enquanto os rendimentos dos Treasuries permanecem pressionados diante da grande oferta de novos títulos nesta semana. Já o bitcoin apresenta expectativa de curto prazo neutra a positiva, apesar do 'flush' de liquidações histórico registrado no início da semana", acrescentou.

"O impulso vindo do setor de tecnologia e do ouro favorece o apetite por ativos de risco, beneficiando o bitcoin. Porém, a resiliência do dólar e as incertezas fiscais nos EUA limitam a força desse movimento. É provável que o bitcoin consolide entre US$ 110 mil e US$ 114 mil, com possibilidade de alta moderada caso surjam sinais mais claros de postura dovish ou notas fiscais positivas; em contrapartida, poderá recuar se aumentarem os ruídos negativos", concluiu o executivo.

