Bitcoin em queda: alavancagem e alta de SHIB indicam especulação excessiva

Exatamente uma semana após registrar o seu preço mais alto de todos os tempos, de quase 67 mil dólares, o bitcoin perdeu 5% do seu valor, voltando a ser negociado abaixo dos 60 mil dólares. A queda se reflete na maioria dos outros criptoativos, que também operam em queda nesta quarta. Nos últimos sete dias, as perdas do bitcoin passam de 10%.

Segundo especialistas, dados relativos ao mercado de derivativos e à recente alta da criptomoeda-meme shiba inu (SHIB) indicam excesso de alavancagem e ganância no mercado. Uma correção no preço do bitcoin era esperada após o recorde, mas, após demorar mais do que se imaginava para começar, pode ir ainda mais longe, dizem analistas.

"A taxa de alavancagem está perto de atingir o seu maior valor do ano. Parece óbvio que o mercado está com excesso de alavancagem atualmente", disse Ki Young Ju, CEO da empresa de análise de dados CryptoQuant. "Veremos alguma volatilidade e liquidações gigantescas em breve".

A taxa de alavancagem mostra essencialmente o grau de alavancagem de um investidor médio. Embora sua alta indique aumento do apetite do mercado pelo risco, um número muito alto reflete acúmulo excessivo de alavancagem.

Até o momento, a queda de preços nas últimas 24 horas já provocou a liquidação de 924 milhões de dólares (5,13 bilhões de reais) em posições abertas de contratos futuros de bitcoin - 88% de posições compradas, que apostavam na alta da criptomoeda.

Shiba inu também desempenha papel em movimento do mercado

O aumento parabólico da criptomoeda-meme shiba inu (SHIB) também aponta para o excesso de ganância que frequentemente é observado nos topos do mercado.

“Moedas de cachorro estão voando novamente, o que historicamente tem sido uma indicação muito boa de um mercado superaquecido”, disseram os analistas da Delphi Digital na segunda-feira, 25 de outubro. “A primeira vez que as moedas de cachorro enlouqueceram foi entre abril e maio deste ano, e rapidamente quebraram conforme o mercado esfriou. No início de setembro, as moedas de cachorro estavam na moda novamente e o mercado cripto viu uma grande redução da alavancagem”.

A SHIB registrou um recorde de preço de US$ 0,0000631 nesta manhã, levando os ganhos dos últimos 30 dias para 800%, segundo o CoinMarketCap. O token subiu 130% nos últimos sete dias, reflexo da campanha frenética do exército de entusiastas da SHIB para fazer a plataforma de negociação Robinhood adicionar a criptomoeda à lista de ativos que seus usuários podem comprar e vender.

O excesso de atividade em uma criptomoeda altamente arriscada como a SHIB indica fervor especulativo. “O Índice de Medo e Ganância está de volta a níveis que não víamos desde o início de março, marcando oficialmente os níveis de 'extrema ganância'”, disse a Delphi Digital na terça-feira.

Além disso, o otimismo gerado pelo recente lançamento do ETF de contratos futuros de bitcoin nos EUA e o clima de alta parecem ter diminuído. A criptomoeda chamada de ouro digital não teve grande demanda da Ásia nesta quarta, embora a Austrália tenha relatado a inflação mais alta em seis anos no país. Segundo o JPMorgan, a expectativa sobre aumento de inflação ao redor do mundo foi o principal fator para impulsionar o bitcoin ao seu último recorde de preço.

A imagem técnica do gráfico de preço do bitcoin agora indica uma correção mais acentuada. A queda abaixo do suporte em 59.800 dólares confirmou um padrão de reversão de ombro-cabeça-ombro, expondo um novo suporte perto de 54.000 dólares e o fluxo vendedor do mercado cripto - e a queda de preços - pode ser ainda mais severa se os mercados tradicionais perderem força com as crescentes chances de redução mais rápida do estímulo econômico do Federal Reserve nos EUA.

