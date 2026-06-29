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'Bitcoin é moralmente superior a outros ativos', diz chefe de gabinete de Alckmin

Executivo do governo falou sobre moedas digitais como reservas estratégicas de governos e conta como conheceu esse mercado

Pedro Guerra, chefe de gabinete da vice-presidência da República

Pedro Guerra, chefe de gabinete da vice-presidência da República

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 29 de junho de 2026 às 09h30.

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O bitcoin pode ser considerado o "ouro digital", é "moralmente superior a outros ativos" e pode se tornar parte das reservas de bancos centrais no futuro. As afirmações não são de algum cypherpunk deslumbrado com a tecnologia, mas de Pedro Guerra, chefe de gabinete da vice-presidência da República do Brasil.

Uma das vozes mais antenadas a blockchain e novas tecnologias dentro do governo, Guerra defendeu no podcast semanal da EXAME que as stablecoins são ativos virtuais, e não moeda eletrônica. Assim, ele se posiciona da mesma forma que as empresas de criptoativos, apesar de uma nota técnica enviada pelo Banco Central ao Congresso em maio ir em sentido oposto. Assista ao vídeo para saber mais.

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