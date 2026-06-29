'Bitcoin é moralmente superior a outros ativos', diz chefe de gabinete de Alckmin

O bitcoin pode ser considerado o "ouro digital", é "moralmente superior a outros ativos" e pode se tornar parte das reservas de bancos centrais no futuro. As afirmações não são de algum cypherpunk deslumbrado com a tecnologia, mas de Pedro Guerra, chefe de gabinete da vice-presidência da República do Brasil.

Uma das vozes mais antenadas a blockchain e novas tecnologias dentro do governo, Guerra defendeu no podcast semanal da EXAME que as stablecoins são ativos virtuais, e não moeda eletrônica. Assim, ele se posiciona da mesma forma que as empresas de criptoativos, apesar de uma nota técnica enviada pelo Banco Central ao Congresso em maio ir em sentido oposto. Assista ao vídeo para saber mais.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok