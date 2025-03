‘A maior oportunidade da história está aqui’, diz autor de ’Pai Rico, Pai Pobre’ sobre bitcoin

Ativo que mais valorizou nos últimos anos, o bitcoin desperta a curiosidade dos mais diversos perfis de investidores. Muitos já se questionam se é “tarde demais” para investir na primeira criptomoeda do mundo. Para Robert Kiyosaki, autor do best-seller de finanças pessoais Pai Rico, Pai Pobre, ainda não é tarde para investir em bitcoin, mas será em breve.

Em uma publicação recente em sua conta oficial no X, o escritor classificou o bitcoin como a “maior oportunidade da história”, mas que investidores “com medo de cometer erros” podem deixá-la passar. Isso porque para Kiyosaki, o bitcoin, cotado atualmente em US$ 87 mil, pode ultrapassar os US$ 200 mil ainda este ano.

WHY POOR PEOPLE remain POOR.

Most of us have heard of FOMO: Fear Of Missing Out.

Yet…the main reason poor people remain poor is due to FOMM: Fear of Making Mistakes.

The biggest opportunity in history is here…BITCOIN has made easy for everyone become rich…..Yet most…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) March 24, 2025