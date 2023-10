Binance é acusada de usar apenas US$ 30 milhões de fundo bilionário de apoio a empresas

A Iniciativa de Recuperação da Indústria (IRI) liderada pela Binance, um fundo de investimento cujo objetivo era apoiar a indústria de criptomoedas após o colapso da FTX e uma série de falências subsequentes, pode não ter sido tão eficaz quanto desejado, de acordo com informações relevadas pela Bloomberg na última terça-feira, 10.

Depois de anunciar o IRI em novembro de 2022, a Binance teria utilizado apenas US$ 15 milhões em stablecoins pareadas ao dólar das reservas totais de US$ 1 bilhão do fundo, informou a Bloomberg. Posteriormente, a Binance teria transferido os US$ 985 milhões restantes de volta para a sua tesouraria corporativa.

A justificativa da corretora de criptomoedas para a movimentação é de que o valor transferido seria utilizado para fins de investimento no mercado. Em março, a Binance converteu as stablecoins em outras criptomoedas como o bitcoin, citando as pressões regulatórias crescentes em torno das stablecoins.

Além da Binance, o IRI havia arrecadado mais US$ 100 milhões com contribuições de 18 organizações diferentes do mercado cripto até o final de fevereiro de 2023, incluindo Animoca Brands, Aptos Labs, Jump Crypto, Polygon Ventures e outras.

Três meses após o lançamento, o IRI havia financiado 14 projetos, de acordo com a Binance, sem revelar os nomes das empresas que receberam recursos do fundo. A única despesa publicamente vinculada ao fundo de US$ 1 bilhão foi a aquisição da corretora de criptomoedas sul-coreana Gopax, anunciada no início de fevereiro.

Queda nos investimentos

De acordo com os dados de carteira em que os ativos do fundo estavam armazenados, o IRI investiu menos de US$ 30 milhões desde que foi criado no ano passado. Entre os nove participantes nomeados, apenas a DWF Labs e a Aptos, apoiada pela Binance, gastaram pelo menos uma parte dos fundos comprometidos com o IRI.

Não está claro se o IRI ainda está sendo utilizado para apoiar projetos de criptomoedas, mas o formulário de inscrição da iniciativa ainda está ativo. A Binance não respondeu imediatamente ao pedido de comentários sobre o assunto do Cointelegraph.

O alto comprometimento de capital do IRI em comparação com seus aportes reais ocorrem em um momento em que a indústria de criptomoedas passa por uma crise de fontes de financiamento. O montante trimestral de capital de risco relacionado a investimentos na indústria de criptomoedas caiu até 70% em relação ao terceiro trimestre de 2022, informou a empresa de análise de mercado Messari em 5 de outubro.

De acordo com o relatório, os volumes de capital de risco injetados na indústria de criptomoedas no terceiro trimestre de 2023 totalizaram apenas US$ 2 bilhões. Ou seja, um número muito abaixo do recorde histórico de US$ 17 bilhões registrado no primeiro trimestre de 2021.

