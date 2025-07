Depois de acertar disparada da Solana, analistas do BTG revelam próxima cripto com potencial de alta

Após acertarem a disparada recente da Solana em julho, analistas da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, divulgaram um novo relatório em que apontam outra criptomoeda com potencial de alta nos próximos dias. Trata-se da Render, que figura entre as 100 maiores criptos do mercado.

Os analistas Matheus Parizotto, João Galhardo e Lucas Costa destacam no relatório que o projeto "une os conceitos de blockchain e inteligência artificial, oferecendo poder computacional descentralizado para treinamento de modelos avançados e processamento eficiente de dados complexos".

Recentemente, a Render apresentou um crescimento acelerado, com "mais de 54 milhões de tarefas já realizadas por 5,6 mil operadores". Para os analistas, isso posiciona o projeto "entre as maiores redes de computação descentralizada do mundo". Cada tarefa realizada resulta na queima de unidades do ativo, ajudando a reduzir sua oferta.

Um dos destaques do projeto é a migração recente da suas operações para o blockchain Solana, "reconhecida por sua alta velocidade e baixas taxas, potencializando ainda mais o crescimento do projeto. Essa mudança estratégica atraiu rapidamente grandes parceiros e investidores institucionais, além de fundos de investimento especializados".

"Com o aumento constante na demanda pelos serviços da rede, essa dinâmica tende a gerar pressão positiva sobre o preço do token, ampliando seu potencial de valorização", explicam os analistas ao projetar o futuro da criptomoeda.

Para os analistas do BTG Pactual, o projeto "oferece uma rara oportunidade de exposição simultânea aos setores de maior crescimento da atualidade, blockchain e inteligência artificial, posicionando-se como uma alternativa estratégica para investidores interessados em capturar ganhos relevantes no atual ciclo de mercado".

No relatório, disponível com exclusividade para clientes do BTG, os analistas indicam o preço de suporte que a criptomoeda atingiu e também os marcos que podem indicar tanto um movimento de alta continuada quanto uma queda em relação à sua valorização nos últimos meses.

"No curto prazo, o ativo vem formando topos e fundos cada vez mais altos, além de negociar acima da média móvel de 50 dias, que agora apresenta inclinação ascendente e atua como suporte dinâmico adicional", destacam os analistas no relatório.

