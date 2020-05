Revolução do Churrasco: tudo que você precisa saber sobre hambúrguer

Em homenagem ao Dia do Hambúrguer, comemorado nesta quinta (28), o quinto episódio da série Revolução do ​Churrasco​ não poderia ser sobre outro assunto.

Não é fácil avaliar o setor neste momento, mas, segundo dados de 2019 da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo, existem 400 hamburguerias apenas na capital paulista e região metropolitana. Dados do Instituto de Gastronomia garantem, ainda, que o consumo de hambúrguer no Brasil cresceu 575% entre 1994 e 2014. De lá até 2017, o hambúrguer foi se firmando como um bom negócio. De acordo com Associação Brasileira de Franchising (ABF), as franquias de hamburguerias cresceram mais de 30% no período.

Nesta semana, o programa Revolução do Churrasco, compartilhado sempre às quintas, às 19h, nas redes sociais de ​EXAME​ e ​EXAME Estilo de Vida​, esclarece dúvidas enviadas pelos internautas, como tipos de blend e técnicas de preparo.

O parceiro deste episódio suculento é o açougue Feed, que trabalha com cortes de raças britânicas direto do produtor. Segundo o proprietário e agrônomo Pedro Merola, as vendas de hambúrgueres in natura cresceram 58% no último mês. No Feed, são sete tipos de blends (costela, picanha, fraldinha, baby beef, bacon, churrasqueiro e wagyu) que compõem kits exclusivos, com cheddar, bacon e até pão especial.

O que é blend?

Segundo o churrasqueiro especialista em hambúrguer João Paulo Oliveira, que ministra cursos no Feed, blend é a mistura de carnes moídas que compõem o hambúrguer. “Cada blend tem uma proposta e cada tipo de gordura acrescenta um sabor. A regra, que, claro, pode variar, é ter 80% de carne magra e 20% de carne gorda”, explica.

João destaca, por exemplo, que o hambúrguer de baby beef é mais magro (em relação à gordura) que um hambúrguer de qualquer corte de wagyu, raça bovina de origem japonesa que possui intenso marmoreio – gordura entremeada na carne. O expert ainda orienta que cada gordura tem um sabor.

Ainda sobre blend, o churrasqueiro adianta que é importante moer as carnes juntas, de uma a duas vezes, no máximo. “Senão o hambúrguer perde a estrutura e vai virar um patê, ficar ‘solado’ e não vai ficar legal”, afirma João Paulo, sobre a preservação da estrutura das fibras.

Outra dica para quem deseja se aventurar nesse assunto é não adicionar nada à carne. “O hambúrguer original não precisa de temperos, apenas sal e pimenta, adicionados na hora de grelhar na churrasqueira. Também não é necessário nenhum outro ingrediente para dar ‘liga’. A gordura faz esse papel de aglutinar tudo e, quanto menos temperatura, melhor é para moldar o hambúrguer ainda cru”, garante João.

Modo de preparo

Existem, sim, diferenças no preparo do hambúrguer na churrasqueira ou na chapa. “A chapa facilita a crostinha mais saborosa em toda a superfície do hambúrguer. Na churrasqueira, no entanto, essa crosta não fica uniforme, mas o preparo acrescenta um sabor defumado à carne”, diz o João.

Ainda de acordo com o especialista, no caso do uso da churrasqueira, a grelha mais indicada é a do tipo chapada, sem cavidades, porque facilita a retirada do hambúrguer com uma espátula.

O ponto ideal

É claro que cada um tem uma preferência na hora de comer, mas João Paulo explica que o ideal é manter a carne ao ponto, ou ponto menos, para garantir a suculência.

“Outra coisa importante, na hora de descongelar, é deixar o produto descansando por 15 minutos antes de colocar na grelha”, orienta o profissional. “Após tirar da churrasqueira, é indicado esperar um pouco antes de servir”, acrescenta.

Como montar o hambúrguer

Também existe uma hierarquia que visa a melhor distribuição dos ingredientes na hora de montar o sanduíche.

“O resultado fica melhor após selar o pão (aquecer as fatias na brasa ou chapa) e, na hora de montar, colocar os itens menores por cima, seguindo a ordem pão, carne, queijo, bacon, cebola e por aí vai”, continua João.

Hambúrguer gourmet x artesanal

O nome hambúrguer gourmet, muito utilizado nos últimos anos, é uma questão de mercado, opina João. “O termo ‘gourmet’ “dá uma valorizada no sanduíche, mas prefiro o termo artesanal, que demonstra o trabalho de preparar o blend e de pensar em uma receita que não existe em fast food, por exemplo”, finaliza.

Churrasco para todos os bolsos

Prepare-se pro próximo episódio, sobre um churrasco perfeito pra todos os bolsos. Siga enviando suas dúvidas e fazendo parte desta revolução com a gente.

Até semana que vem!