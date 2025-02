Ítalo Ferreira conquista título em Abu Dhabi e chega à liderança do ranking mundial

O campeão olímpico e mundial Ítalo Ferreira conquistou pela primeira vez na carreira um título em uma piscina de ondas. Neste domingo, 16, ele derrotou Rio Waida, da Indonésia, na decisão da segunda etapa do Circuito Mundial de Surfe, nos Emirados Árabes. Na somatória chegou a 17.27, combinando duas notas excelentes (8.67 + 8.60). Waida fez 14.50 (7.83 e 6.67). Com o título, ele se garantiu como número 1 do mundo do ranking da WSL.

Logo nas primeiras ondas da bateria final, o potiguar mostrou muita confiança. Com manobras fortes de borda, e um toque de progressividade, começou a bateria com 8.67 para a direita e 8.60 para a esquerda. O surfista da Indonésia tinha surfado bem suas primeiras ondas, mas não havia conseguido chegar na casa dos 8 pontos.

Antes porém, e ainda neste domingo, ele venceu baterias nas quartas e semifinais para a chegar a decisão.

Com o resultado em Abu Dhabi, Italo Ferreira chegou a 16,085 pontos na temporada e assumiu a liderança do ranking masculino. Atrás dele está o havaiano Barron Mamiya com 11.330 pontos. Miguel Pupo é o terceiro colocado com 9.490 pontos. Ethan Ewing, da Austrália, fecha o top-5 com 9.405.

O Brasil mostrou mais uma vez ao mundo que é praticamente imbatível em campeonatos nas piscinas de ondas. Italo Ferreira se junta a Gabriel Medina e Filipe Toledo como os únicos brasileiros a serem campeões nesse formato.

Todas as finais desde 2018 tiveram presença de brasileiros, que perderam apenas uma vez. Gabriel Medina e Filipinho decidiram o título em três oportunidades.

Ítalo Ferreira foi à última final e agora conquistou o título da estreia da etapa em Abu Dhabi.