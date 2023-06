Espanha x Itália hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

Espanha e Itália se enfrentam nesta quinta-feira, 15, às 15h45 (horário de Brasília), no estádio De Grolsch Veste, em Enschede, na Holanda. A partida é válida pela Liga das Nações da UEFA.

O confronto entre Espanha x Itália deve ser bastante disputado, com as duas seleções em momento de altos e baixos.

O técnico Roberto Mancini tem uma trajetória longeva à frente da Azurra. Com ele, conquistou o título da Euro 2020, mas ficou de fora da Copa do Mundo do Catar em 2022. No caminho para a Eurocopa 2024, a Itália foi derrotada pela Inglaterra, mas se recuperou vencendo Malta.

Já a Espanha tem treinador novo, mas velhos problemas. Na Copa do Mundo do Catar, liderada pelo técnico Luis Enrique, teve uma fase de grupos empolgante, mas foi eliminada pelo Marrocos nas oitavas de final. Sob a direção de Luis de la Fuente, na abertura das eliminatórias para a Euro 2024, venceu a Noruega, mas perdeu da Escócia no jogo seguinte.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Espanha x Itália hoje

O jogo desta quinta-feira, 15, entre Espanha e Itália terá transmissão ao vivo na ESPN e no Star+.

Como assistir o jogo de Espanha e Itália online?

