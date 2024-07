Quem é Rodrigo Pessoa? Atleta lidera a equipe brasileira de hipismo nas Olimpíadas 2024

Atleta mais velho da delegação brasileira para as Olimpíadas de Paris 2024, aos 51 anos, Rodrigo Pessoa vai para a sua oitava disputa de Jogos Olímpicos. Ele se destaca, além da idade, como o brasileiro com mais participações no evento. Ele disputou sua vaga no hipismo saltos com os colegas Yuri Mansur, Stephan de Freitas Barcha e Pedro Veniss.

Com três medalhas olímpicas, Rodrigo foi ouro em Atenas 2004, montando no legendário cavalo Baloubet du Rouet. Na ocasião, ele ficou em primeiro lugar na categoria individual após a desclassificação por doping do cavalo do então primeiro colocado, o irlandês Cian O'Connor.

Mas sua primeira participação em Olimpíadas foi em 1992, nos Jogos de Barcelona, quando ficou em 9º lugar na classificação individual. Depois, fez parte da equipe que conquistou a medalha de bronze nos Jogos de Atlanta, em 1996.

Em Pequim 2008, obteve o 5º lugar no salto individual, mas seu cavalo foi desclassificado ao testar positivo para a substância nonivamida, proibida em animais. Na época, Rodrigo foi desqualificado da prova, suspenso por 135 dias e multado em 1.285 euros.

Em Londres 2012, foi porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Em 2016, quando as Olimpíadas aconteceram no Rio de Janeiro, Rodrigo não aceitou ficar na equipe reserva e acabou cedendo sua vaga.

Nos Jogos de Tóquio 2020, o cavaleiro participou apenas da eliminatória por equipe e desistiu da final após seu cavalo refugar durante o percurso.