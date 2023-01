Quando começam os campeonatos estaduais? Veja o calendário do futebol brasileiro em 2023

O calendário do futebol brasileiro começou na última segunda-feira com a tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os jogos da principal competição de base do Brasil dá um gosto para o torcedor, enquanto ele aguarda o início dos mais importantes campeonatos do país.

Para quem está ansioso e se perguntando quando a bola começará a rolar nos principais estádios do Brasil, a EXAME preparou uma lista com as datas das competições com participação de clubes brasileiros em 2023.

Quando começa a Copa do Nordeste?

A primeira competição profissional a ser disputada em 2023, a Copa do Nordeste começa nesta quinta-feira, 5, com a fase classificatória. A fase de grupos terá início no dia 22 deste mês.

Quando começa o Campeonato Paulista?

O campeonato estadual mais forte e rico do Brasil terá início no dia 15 de janeiro. Com 16 equipes, o torneiro tem Palmeiras, o atual campeão, São Paulo, Corinthians, Santos, Red Bull Bragantino como os favoritos.

Quando começa o Campeonato Carioca?

A competição começa no dia 12 de janeiro com os principais times do estado reforçados. O Vasco, Fluminense, Botafogo e o Flamengo prometem agitar um dos principais torneios regionais do país.

Quando começa o Campeonato Pernambucano?

O Náutico, atual campeão, começa sua busca pelo tricampeonato no dia 7 de janeiro, data que rola a bola para o Campeonato Pernambucano.

Quando começa o Campeonato Baiano?

O torneio na Bahia com dez equipes terá início no dia 10 de janeiro. Atlético de Alagoinhas é o atual bicampeão da competição.

Quando começa o Campeonato Alagoano?

Com representantes na Série B, a competição de Alagoas começa no dia 11 de janeiro.