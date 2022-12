Qual foi a última vez que o Brasil disputou uma prorrogação na Copa do Mundo?

O Brasil encara a Croácia nesta sexta-feira, 9, nas quartas de final da Copa do Mundo Fifa 2022. A partida decisiva vale uma vaga na semifinal da competição.

Com o empate contra a Croácia no tempo normal, a Seleção Brasileira disputará uma prorrogação em Copa do Mundo após quase oito anos. Na história do Mundial, o Brasil já decidiu a vaga com tempo extra em oito jogos.

De acordo com o regulamento da Fifa, na fase mata-mata da competição as seleções se enfrentam em partida única e quem perder está eliminado da Copa.

Caso o jogo termine empatado após os 90 minutos, a decisão vai para a prorrogação, disputada em dois tempos de 15 minutos. Se o empate persistir depois de 120 minutos, a vaga será definida em uma disputa de pênaltis.

A última vez que a Seleção Brasileira disputou a prorrogação foi na Copa do Mundo de 2014. O Brasil empatou como Chile em 1 a 1 no tempo normal e a partida pelas oitavas de final daquela edição foi para prorrogação. Nos dois tempos de 15 minutos a igualdade do placar persistiu e a vaga foi decidida nos pênaltis. Na disputa, o Brasil venceu por 3 a 2.