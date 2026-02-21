PSG x Metz: horário e onde assistir ao jogo do Campeonato Francês

Paris Saint-Germain e Metz se enfrentam neste sábado, 21, às 17h05 (horário de Brasília), pela temporada 2025/26 do Campeonato Francês. A partida terá transmissão da CazéTV e do TV5.

O PSG ocupa a vice-liderança da Ligue 1, com 51 pontos, um a menos que o líder Lens. A equipe tenta se recuperar após derrota para o Rennes na última rodada e manter a pressão na disputa pelo topo da tabela.

O Metz vive situação oposta. O clube é o lanterna da competição, com apenas 13 pontos e três vitórias. A equipe busca reação para deixar a última colocação.

Que horas é o jogo PSG x Metz?

A partida começa às 17h05 (de Brasília), neste sábado, 21.

Onde assistir ao jogo PSG x Metz?

O confronto terá transmissão pela CazéTV e pelo TV5.