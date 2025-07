Palmeiras anuncia contratação de atacante paraguaio Ramón Sosa

O Palmeiras anunciou, na manhã desta quarta-feira, a contratação do atacante Ramón Sosa. O time alviverde vai pagar 14 milhões de euros (cerca de R$ 89,5 milhões, na cotação atual) para tirar o paraguaio de 25 anos do Nottingham Forest, da Inglaterra.

Ramón Sosa passou por exames médicos, conheceu a estrutura do time paulista e assinou vínculo válido por cinco temporadas, até o meio de 2030. Ele será o nono estrangeiro no atual elenco do Palmeiras, se juntando a Gustavo Gómez, Agustín Giay, Aníbal Moreno, Flaco López, Joaquín Piquerez, Emiliano Martínez, Facundo Torres e Richard Ríos.

— Estive falando com o Gustavo Gómez na seleção, também conversei com o Flaco. Me falaram muito bem sobre o clube, eu também já conhecia a grandeza do Palmeiras. Muito feliz de estar aqui, de vestir essa camisa pela primeira vez. Acho que essa camisa serviu muito bem em mim — disse Ramón Sosa.

Pouco antes do anúncio do Palmeiras, o Nottingham Forest já havia antecipado o acordo com o Palmeiras pela contratação de Ramón Sosa. O time inglês agradeceu ao atacante por sua contribuição na temporada passada e desejou tudo de bom no seu próximo desafio.

Veja a nota oficial do Nottingham Forest

"O Nottingham Forest pode confirmar que Ramón Sosa deixou o clube, juntando-se ao Palmeiras em um acordo permanente.

O paraguaio chegou ao Forest em agosto de 2024, vindo do CA Talleres, da Argentina, marcando três gols pelos Reds na temporada.

O ponta marcou seu primeiro gol na Premier League no empate contra o Brighton & Hove Albion em setembro, marcando o gol de empate na frente do time visitante após um rápido contra-ataque.

Sosa marcou duas vezes e deu uma assistência na impressionante campanha do time na FA Cup, fazendo 23 aparições em todas as competições enquanto estava em Trentside.

O jogador de 25 anos, que disputou 22 partidas pela seleção, agora vai para o Palmeiras, tetracampeão da Copa Libertadores, que atualmente ocupa a quarta posição na Série A.

Todos no Nottingham Forest gostariam de agradecer a Ramón por sua contribuição na temporada passada, desejando-lhe tudo de bom em seu próximo desafio."