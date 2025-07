Técnico da Seleção, Ancelotti é condenado a um ano de prisão por fraude fiscal na Espanha

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, foi condenado a um ano de prisão na Espanha por fraude fiscal, informou nesta quarta-feira, 9, o Tribunal de Madri.

A pena, no entanto, não será cumprida em regime fechado, conforme prevê a legislação espanhola para sentenças inferiores a dois anos em casos não violentos envolvendo réus primários.

De acordo com o tribunal, Ancelotti foi condenado por "crime contra a Fazenda Pública relativo ao período fiscal do ano de 2014", quando comandava o Real Madrid em sua primeira passagem pelo clube espanhol.

No comando da Seleção Brasileira desde maio, o italiano treinou o Real Madrid em duas ocasiões: entre 2013 e 2015, e entre 2021 e maio de 2025.

Quem é Carlo Ancelotti?

Nascido em Reggiolo, na Itália, Ancelotti iniciou a carreira como jogador profissional em 1976, pelo Parma. Encerrou sua trajetória como atleta em 1992 e, três anos depois, iniciou sua carreira como técnico no Reggiana, clube da Série B italiana.

Desde então, passou por grandes clubes europeus: Parma, Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Napoli, Everton e Real Madrid.

É reconhecido como o maior vencedor da Liga dos Campeões da UEFA, com cinco títulos — dois pelo Milan e três pelo Real Madrid —, e o único treinador a conquistar as cinco principais ligas nacionais da Europa: Serie A (Itália), La Liga (Espanha), Premier League (Inglaterra), Ligue 1 (França) e Bundesliga (Alemanha).

Salários no Real Madrid e na Seleção

No Real Madrid, Ancelotti esteve entre os técnicos mais bem pagos do futebol mundial, com salário estimado em US$ 10,7 milhões por ano — cerca de R$ 61 milhões anuais, ou R$ 5 milhões por mês na cotação atual.

Na Seleção Brasileira, o valor será ainda maior. Segundo o jornal espanhol As, o técnico receberá R$ 4 milhões por mês, o equivalente a R$ 48 milhões por ano.

Conquistas ao longo da carreira

Ancelotti soma 32 títulos como treinador, sendo 17 nacionais e 15 internacionais. Entre eles estão campeonatos nacionais, copas e torneios continentais de clubes.

Brasileiros treinados por Ancelotti

Ao longo da carreira, o técnico comandou mais de 40 jogadores brasileiros. Entre os nomes recentes estão Vinicius Júnior, Rodrygo e Éder Militão — trio titular do Real Madrid —, além de Casemiro, Richarlison, Douglas Costa e Allan.

Também treinou ídolos de outras gerações, como Kaká, Dida, Cafu, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Emerson, Marcelo e Alexandre Pato, em clubes como Milan, Chelsea, PSG e Real Madrid.

Outros nomes passaram por ele já naturalizados, como Pepe e Deco.

Esta reportagem está em atualização.