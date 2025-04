Neymar Jr. é a personalidade esportiva que mais influencia os brasileiros

Estudo exclusivo realizado pela Croma Consultora e intitulado Influenci@dores mostra que o WhatsApp é a rede social mais utilizada entre todas as gerações, especialmente dominante entre as X (83%) e Y (82%). O Instagram, por sua vez, ocupa uma posição de destaque entre os mais jovens. Ele é mais popular entre a Gen Z com 69% de preferência e compartilha essa relevância com os Millennials: também com 69%.

Mais da metade dos brasileiros segue algum influenciador digital. A Geração Z é a que mais segue, com 74%. 1 em cada 5 influenciadores seguidos nas redes sociais impacta realmente a vida dos seguidores.

Segundo Edmar Bulla, fundador do Grupo Croma e idealizador do estudo, autenticidade e atratividade do conteúdo são fatores-chave para a relevância dos influenciadores: “A falta de autenticidade é o principal motivador para o abandono de um influenciador digital. Assim como comportamentos e atitudes inadequadas, baixa qualidade do conteúdo apresentado e ser repetitivo. Quando o influenciador investe e entende a importância destes itens citados, as suas redes crescem não só em números, mas em qualidade”.

Na categoria esporte, 22% dos entrevistados afirmaram que seguem influenciadores esportivos. Neymar Jr., atual jogador do Santos Futebol Clube, foi o mais lembrado por 10% dos respondentes como quem mais influencia no esporte. Neymar possui atualmente mais de 229 milhões de seguidores apenas no Instagram. Sua trajetória esportiva motiva crianças e adolescentes a sonhar com a profissão “jogador de futebol”. Marcado por polêmicas pessoais, Neymar mostra que não se abate e está pronto para mais uma temporada.

Casimiro Miguel (Cazé TV) é o segundo influenciador mais importante no esporte de acordo com os entrevistados com 7%. Torcedor fanático do Vasco da Gama, o apresentador, influenciador, comentarista, humorista e streamer brasileiro já passou por emissoras como Esporte Interativo (hoje TNT Sports), SBT até chegar a Cazé TV e alcançar números recordes de acessos simultâneos em suas transmissões.

Na terceira colocação, está o português Cristiano Ronaldo, atualmente, jogador do Al-Nassr da Arábia Saudita. Acumula mais de 651 milhões de seguidores em sua conta oficial no Instagram, casado com a influenciadora Georgina Rodrigues desde 2016 e pai de cinco filhos. Considerado o maior artilheiro da Eurocopa com 14 gols, Cristiano preza por postagens sempre em família, curtindo férias e claro mostrando as suas conquistas pelo mundo.

Rebeca Andrade, atleta e ginasta brasileira, bicampeã olímpica e maior medalhista da história do Brasil em Jogos Olímpicos, foi a esportista feminina mais lembrada pelos entrevistados com 4%. A sua popularidade cresceu após as conquistas das medalhas em 2023 e nas Olimpíadas de Paris em 2024. Sua representatividade e força emocionou todo o país e faz de Rebeca, hoje, além de excelente atleta, uma influenciadora desejada pelas marcas. Adidas, Parmalat, Vult Cosméticos, Caixa, Havaianas, Riachuelo, entre outras, já tiveram a ginasta em suas campanhas.

A lista ainda traz nomes como: Fred Bruno (4%) apresentador do Globo Esporte, Sport Clube Corinthians Paulista (3%), Vini Júnior, jogador de futebol (2%), TNT Sports (2%), Rayssa Leal, skatista brasileira (2%), Lionel Messi (2%), Denilson Show, apresentador (2%), Popó Freitas, ex-lutador de Boxe (2%), Pedro Scooby surfista brasileiro (2%), Julio Cocielo, influenciador (2%), Jacqueline do Vôlei (2%), Clube de Regatas Flamengo (2%).

Foram ouvidos 1009 brasileiros, entre os dias 19 e 25 de novembro, de 2024. Resultados ponderados para representar o total da população brasileira. Margem de erro de 3 p.p e nível de confiança de 95%.