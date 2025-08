Jorge Costa, campeão da Champions League com Mourinho, morre aos 53 anos

Ex-capitão do Porto e campeão da Champions League sob o comando de José Mourinho, Jorge Costa morreu nesta terça-feira aos 53 anos. O jogador sofreu um ataque cardíaco no centro de treinamento do clube português.

Ele foi o capitão do time de Portugal no título histórico de 2004. Ao todo, ele entrou em campo 324 vezes com a camisa azul e branca.

Costa também registrou em seu currículo 50 vitórias com a seleção de seu país. Na Premier League, Jorge Costa passou uma temporada de empréstimo no Charlton, em 2001-02. Em 2006, se aposentou dos gramados.

Carreira fora do campo

Depois da aposentadoria, o ex-zagueiro trabalhou em 16 clubes até voltar ao Porto como diretor de futebol na temporada passada.

"Em sua vida, dentro e fora de campo, Jorge Costa abraçou os valors que definem o Porto: dedicação, liderança, paixão e o espírito de conquista. Ele deixou sua marca em muitas gerações de torcedores", disse o clube em nota oficial.

Costa teve trabalhos em clubes da Romênia, Chipre, Tunísia, Índia e Gabão.

Títulos

Ao todo, Costa conquistou 24 troféus ao longo da carreira, incluindo a Champions League, Copa da Uefa e oito campeonatos portugueses. Em 2000, Jorge Costa ganhou a Bola de Ouro de Portugal, dada ao melhor jogador da temporada.