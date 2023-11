Jogos Pan-Americanos: Miguel Hidalgo conquista o ouro no triatlo

O Brasil conquistou nesta quinta-feira, 2, mais um ouro nos Jogos Pan-Americanos, que estão sendo disputados em Santiago, no Chile. Ele veio no triatlo masculino, prova disputada em Viña Del Mar e que Miguel Hidalgo completou em 1 hora, 46minutos e 08 segundos.

Esta medalha dourada foi conquistada nos momentos finais, pois o segundo colocado, o norte-americano Matthew McElroy, terminou apenas um segundo atrás do brasileiro, enquanto o mexicano Crisanto Grajales, terceiro, apenas três segundos atrás.

“Esta foi a prova mais importante da minha vida até agora, e foi a mais difícil de todas", disse. "Nunca ganhei no sprint, no final foi muito no coração. Eu não tinha mais nada. Não sei nem como consegui ganhar. Mas eu queria muito o ouro. E o final foi no coração, pois a perna não tinha mais nada”.

Bronze no nado artístico

Outra modalidade na qual o Brasil subiu ao pódio nesta quinta foi no nado artístico, na qual Laura Miccuci e Gabi Regly conquistaram a medalha de bronze no dueto. O México garantiu o ouro, enquanto os Estados Unidos ficaram com a prata.

DUETO DE BRONZE🥉🇧🇷 Laura Miccuci e Gabriela Regly conquistam a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos 2023! As atletas de Nado Artístico fizeram uma linda apresentação na Rotina Livre Dueto e aumentaram ainda mais a nossa coleção de medalhas. 😍 MUITO ORGULHO! 💚💛… pic.twitter.com/Ga4o8BVga1 — Time Brasil (@timebrasil) November 2, 2023

“Treinamos muito esse ano e não deixamos de acreditar nunca nesse resultado. Conseguimos entrar na piscina hoje e deixamos tudo dentro da água. É muito importante botar o Brasil no pódio novamente. Esse era o nosso objetivo”, declarou Gabi.

O Brasil não chegava ao pódio no dueto em Jogos Pan-americanos desde 2011, em Guadalajara (México), com o bronze de Lara Teixeira e Nayara Figueira.