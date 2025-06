Quantos gols o Brasil precisa marcar contra o Paraguai para garantir vaga na Copa do Mundo?

O Brasil tem a chance de se classificar diretamente para a Copa do Mundo de 2026 na próxima rodada das Eliminatórias, que será contra o Paraguai, na terça-feira, dia 10 de junho, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Para garantir a vaga direta entre as seis primeiras seleções da América do Sul, o Brasil precisa apenas vencer a partida. Atualmente, a seleção brasileira ocupa a quarta colocação com 22 pontos e depende apenas de si para assegurar a classificação.

Cenário Favorável para a Classificação

Além da vitória sobre o Paraguai, o Brasil vai precisar torcer para que o confronto entre Venezuela e Bolívia, marcado para sexta-feira, termine empatado.

A Venezuela, na sétima posição, e a Bolívia, na oitava, ainda têm chances de alcançar a vaga direta, mas precisam de bons resultados nas partidas restantes para se aproximar da zona de classificação.

Possíveis Resultados e Classificação Antecipada

Se o Brasil vencer o Paraguai e o jogo entre Venezuela e Bolívia terminar empatado, o Brasil pode alcançar 25 pontos, o que praticamente garantirá a vaga direta, mesmo que a Venezuela e a Bolívia sigam na disputa pelas vagas.

Caso a Venezuela vença a Bolívia, o Brasil ainda terá a chance de assegurar pelo menos a vaga na repescagem, mas não conseguirá a classificação direta ainda nesta rodada.

O cenário ideal para a classificação

O Brasil teria sua vaga direta para a Copa do Mundo de 2026 garantida com duas rodadas de antecedência se acontecerem os seguintes resultados:

Vitória do Brasil sobre o Paraguai

Empate entre Venezuela e Bolívia no jogo desta sexta-feira

no jogo desta sexta-feira Derrota da Venezuela contra o Uruguai na próxima rodada

Com isso, o Brasil dependeria menos dos resultados dos outros times e poderia focar nas últimas rodadas com a vaga praticamente assegurada.

Consequências de um resultado negativo

Se o Brasil não vencer o Paraguai, não haverá chance de classificação direta nesta Data Fifa de junho, e a definição ficará para as últimas rodadas das Eliminatórias.