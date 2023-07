Jogos de hoje, sexta-feira, 27; onde assistir ao vivo e horários

A fase de grupos da Copa do Mundo Feminina, o amistoso do Soccer Champions Tour e jogos do Brasileirão série B são os destaques desta sexta-feira de futebol.

As disputas Copa do Mundo Feminina seguem com intensidade e a primeira partida do dia será entre Inglaterra e Dinamarca. As jogadoras inglesas enfrentam as dinamarquesas no estádio Sydney Football, às 5h30 (horário de Brasília). Em seguida, às 08h, será a vez da China encarar o Haiti. As duas partidas serão pelo Grupo D.

Logo pela manhã, o PSG entra em campo e Neymar é cotado para a partida contra o Cerezo. Esse é o terceiro jogo do PSG nos amistosos. No primeiro, o clube venceu o Le Havre por 2 a 0 e no segundo jogo, empatou por 0 a 0 contra o Al-Nassr. O time ainda segue sem Mbappé, pelas questões envolvendo a renovação de contrato do jogador.

Por fim, na série B do Brasileirão o Ceará enfrenta o Ituano, na busca pelo G-6. O Sport aposta na liderança e tentará tudo para subir ao topo da tabela no jogo contra o CRB.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa do Mundo Feminina

5h30 - Inglaterra x Dinamarca - Cazé TV

8h - China x Haiti - SporTV e Cazé TV

Amistosos S occer Champions Tour

07h20 - PSG x Cerezo Osaka - GOAT (Youtube)

Brasileirão Série B

19h - Ceará x Ituano - SporTV e Premiere

21h30 - Sport x Cerezo - SporTV e Premiere

