Jogos de hoje, sábado, 8 de março, onde assistir ao vivo e horários

Os confrontos decisivos dos campeonatos estaduais, com destaque para Grêmio x Internacional, no Gauchão, e Flamengo x Vasco, no Campeonato Carioca, movimentam o futebol neste sábado, 8.

A agenda do dia ainda conta com duelos da Premier League, Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol, além da reta final da Supercopa do Brasil Feminina e confrontos pela Copa do Nordeste.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão

11h30 - Bayern de Munique x VfL Bochum - Sportv, CazéTV e Onefootball

11h30 - Borussia Dortmund x Augsburg - Onefootball

11h30 - Bayer Leverkusen x Werder Bremen - Onefootball

11h30 - Wolfsburg x St. Pauli - Onefootball

11h30 - Holsten Kiel x Stuttgart - Onefootball

14h30 - Freiburg x RB Leipzig - RedeTV!, CazéTV e Onefootball

Premier League

9h30 - Nottingham Forest x Manchester City - ESPN e Disney+

12h - Brighton x Fulham - ESPN 4 e Disney+

12h - Liverpool x Southampton - ESPN e Disney+

14h30 - Brentford x Aston Villa - ESPN e Disney+

17h - Wolves x Everton - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Espanhol

10h - Celta de Vigo x Leganés - Disney+

12h15 - Alavés x Villarreal - ESPN 2 e Disney+

14h30 - Valencia x Real Valladolid - Disney+

17h - Barcelona x Osasuna - Disney+

Campeonato Italiano

11h - Como x Venezia - Disney+

11h - Parma x Torino - Disney+

14h - Lecce x Milan - ESPN 4 e Disney+

16h45 - Inter de Milão x Monza - ESPN e Disney+

Campeonato Francês

13h - Rennes x PSG - CazéTV

17h05 - Olympique de Marselha x Lens - CazéTV

Campeonato Português

15h - Benfica x Nacional - ESPN 2 e Disney+

17h30 - Braga x Porto - Disney+

Campeonato Mineiro (final)

16h30 - Atlético-MG x América-MG - Globo (MG), Sportv e Premiere

Gauchão (final)

17h45 - Grêmio x Internacional - RBS TV, Sportv 2 e Premiere

Campeonato Carioca (semifinal)

17h45 - Flamengo x Vasco - Globo, Sportv e Premiere

Supercopa do Brasil Feminina (quartas de final)

19h - Bahia x Cruzeiro - Sportv

Onde assistir ao vivo o jogo do Grêmio x Internacional pelo Gauchão?

O jogo **Grêmio x Internacional** terá transmissão ao vivo na **RBS TV, Sportv 2 e Premiere**, às 17h45.

Que horas é o jogo do Flamengo x Vasco pelo Carioca?

O clássico **Flamengo x Vasco** será transmitido ao vivo na **Globo, Sportv e Premiere**, às 17h45.

Qual canal vai passar o jogo do Bayern de Munique no Campeonato Alemão?

A partida **Bayern de Munique x VfL Bochum** será transmitida ao vivo no **Sportv, CazéTV e Onefootball**, às 11h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

16h30 - Atlético-MG x América-MG (MG)

16h30 - Sport x Santa Cruz (PE)

16h30 - Fortaleza x Ferroviário (CE)

17h45 - Flamengo x Vasco

SBT

Nenhum jogo será transmitido no SBT neste sábado, 8.

Record

Nenhum jogo será transmitido na Record neste sábado, 8.

Band

Nenhum jogo será transmitido na Band neste sábado, 8.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

9h30 - Nottingham Forest x Manchester City - Premier League

12h - Liverpool x Southampton - Premier League

14h30 - Brentford x Aston Villa - Premier League

16h45 - Inter de Milão x Monza - Campeonato Italiano

Sportv

11h30 - Bayern de Munique x VfL Bochum - Campeonato Alemão

16h30 - Atlético-MG x América-MG - Campeonato Mineiro

17h45 - Grêmio x Internacional - Gauchão

17h45 - Flamengo x Vasco - Campeonato Carioca

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

9h30 - Nottingham Forest x Manchester City - Premier League

12h - Liverpool x Southampton - Premier League

12h15 - Alavés x Villarreal - Campeonato Espanhol

14h - Lecce x Milan - Campeonato Italiano

17h30 - Braga x Porto - Campeonato Português

CazéTV

11h30 - Bayern de Munique x VfL Bochum - Campeonato Alemão

14h30 - Freiburg x RB Leipzig - Campeonato Alemão

13h - Rennes x PSG - Campeonato Francês

17h05 - Olympique de Marselha x Lens - Campeonato Francês

Premiere

16h30 - Atlético-MG x América-MG - Campeonato Mineiro

17h45 - Grêmio x Internacional - Gauchão

17h45 - Flamengo x Vasco - Campeonato Carioca

