Atlético-MG x América-MG: onde assistir ao vivo e horário da final do Campeonato Mineiro

Atlético-MG e América-MG se enfrentam neste sábado, 8, às 16h30, no Mineirão, em Belo Horizonte. O confronto é válido pela final do Campeonato Mineiro e terá transmissão ao vivo na Globo (MG), Sportv e Premiere.

O Galo chega à decisão com a vantagem do empate após vencer o primeiro jogo por 2 a 1. Já o Coelho precisa de uma vitória para conquistar o título estadual. A partida promete um grande duelo entre as equipes que fizeram as melhores campanhas da competição.

Onde assistir ao vivo o jogo Atlético-MG x América-MG pela final do Mineiro?

O jogo deste sábado, às 16h30, entre Atlético-MG e América-MG terá transmissão ao vivo na Globo (MG), Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo Atlético-MG x América-MG hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.