Jogos de hoje, domingo, 1º de junho, onde assistir ao vivo e horários

O domingo de futebol será movimentado, com destaque para os confrontos do Brasileirão, como Juventude x Grêmio, Corinthians x Vitória e Cruzeiro x Palmeiras, além do clássico sul-americano entre Internacional e Fluminense, no Beira-Rio.

A agenda do dia ainda conta com partidas pela Série B, Série C, Campeonato Norueguês, Espanhol - Segunda Divisão e Copa dos Campeões da Concacaf.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Brasileirão

11h - Mirassol x Sport - Premiere

16h - Juventude x Grêmio - Globo e Premiere

16h - Santos x Botafogo - Globo e Premiere

18h30 - Ceará x Atlético-MG - Premiere

18h30 - Corinthians x Vitória - Record, CazéTV e Premiere

18h30 - Flamengo x Fortaleza - Premiere

19h30 - Cruzeiro x Palmeiras - Prime Video

20h30 - Internacional x Fluminense - Sportv e Premiere

Brasileirão Série B

16h - Operário-PR x Athletico-PR - Disney+

18h - CRB x Remo - ESPN 4 e Disney+

20h30 - Volta Redonda x América-MG - Disney+

Brasileirão Série C

16h30 - Confiança x Brusque - Nosso Futebol+

16h30 - Tombense x Anápolis - Nosso Futebol+

19h - Figueirense x Botafogo-PB - DAZN e Nosso Futebol+

19h - Maringá x Ituano - Nosso Futebol (YouTube e PPV)

Campeonato Norueguês

9h30 - Fredrikstad x Sarpsborg - OneFootball

12h - Brann x Kristiansund - OneFootball

12h - Bryne x Sandefjord - OneFootball

12h - Haugesund x Bodo Glimt - OneFootball

12h - Rosenborg x Oslo - OneFootball

14h15 - Molde x Viking - OneFootball

Campeonato Uruguaio

11h - Cerro x Montevideo Wanderers - Disney+

11h - River Plate-URU x Defensor Sporting - Disney+

15h - Montevideo City Torque x Nacional-URU - Disney+

17h30 - Cerro Largo x Peñarol - Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

11h15 - Huesca x Eldense - Disney+

13h30 - Almería x Tenerife - Disney+

13h30 - Cartagena x Mirandés - Disney+

13h30 - Deportivo La Coruña x Eche - Disney+

Campeonato Austríaco

12h - Rapid Vienna x LASK Linz - OneFootball

Campeonato Turco

13h - Bodrumspor x Besiktas - Disney+

Campeonato Argentino

17h - Huracán x Platense - Disney+

Campeonato Colombiano

22h15 - Atlético Nacional x Once Caldas - Fanatiz

Copa dos Campeões da Concacaf

22h - Cruz Azul x Vancouver Whitecaps - ESPN 4 e Disney+

MLS

19h - Seattle Sounders x Minnesota United - Max e Space

Paulistão Sub-20

15h - Ibrachina x São Paulo - Canal Paulistão (YouTube)

Quinta Divisão Inglesa (Playoff de Acesso)

11h - Oldham x Southend - DAZN

Concacaf Feminino Sub-20

17h - Porto Rico x Estados Unidos - Disney+

20h - Guiana x Costa Rica - Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo entre Corinthians e Vitória?

O jogo Corinthians x Vitória terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV e Premiere, às 18h30.

Que horas é o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras?

O jogo Cruzeiro x Palmeiras será transmitido ao vivo no Prime Video, às 19h30.

Qual canal transmite Internacional x Fluminense?

A partida entre Internacional e Fluminense, às 20h30, será exibida no Sportv e Premiere.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

16h - Juventude x Grêmio - Brasileirão

16h - Santos x Botafogo - Brasileirão

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo, 1.

Record

18h30 - Corinthians x Vitória - Brasileirão

Band

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo, 1.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

20h30 - Internacional x Fluminense - Brasileirão

ESPN 4

18h - CRB x Remo - Série B

22h - Cruz Azul x Vancouver Whitecaps - Concacaf

Premiere

11h - Mirassol x Sport - Brasileirão

16h - Juventude x Grêmio - Brasileirão

16h - Santos x Botafogo - Brasileirão

18h30 - Ceará x Atlético-MG - Brasileirão

18h30 - Corinthians x Vitória - Brasileirão

18h30 - Flamengo x Fortaleza - Brasileirão

20h30 - Internacional x Fluminense - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Globoplay

16h - Juventude x Grêmio - Brasileirão

16h - Santos x Botafogo - Brasileirão

Prime Video

19h30 - Cruzeiro x Palmeiras - Brasileirão

CazéTV

18h30 - Corinthians x Vitória - Brasileirão

Disney+

11h - Cerro x Montevideo Wanderers - Uruguaio

11h - River Plate-URU x Defensor Sporting - Uruguaio

11h15 - Huesca x Eldense - Espanhol (Segunda)

13h - Bodrumspor x Besiktas - Turco

13h30 - Almería x Tenerife - Espanhol (Segunda)

13h30 - Cartagena x Mirandés - Espanhol (Segunda)

13h30 - Deportivo La Coruña x Eche - Espanhol (Segunda)

15h - Montevideo City Torque x Nacional - Uruguaio

17h - Huracán x Platense - Argentino

17h - Porto Rico x Estados Unidos (F) - Concacaf sub-20

18h - CRB x Remo - Série B

20h - Guiana x Costa Rica (F) - Concacaf sub-20

20h30 - Volta Redonda x América-MG - Série B

22h - Cruz Azul x Vancouver - Concacaf

Nosso Futebol+

16h30 - Confiança x Brusque - Série C

16h30 - Tombense x Anápolis - Série C

19h - Figueirense x Botafogo-PB - Série C

Nosso Futebol (YouTube e PPV)

19h - Maringá x Ituano - Série C

DAZN

11h - Oldham x Southend - Quinta Divisão Inglesa

19h - Figueirense x Botafogo-PB - Série C

Max e Space

19h - Seattle Sounders x Minnesota United - MLS

OneFootball

9h30 - Fredrikstad x Sarpsborg - Norueguês

12h - Brann x Kristiansund - Norueguês

12h - Bryne x Sandefjord - Norueguês

12h - Haugesund x Bodo Glimt - Norueguês

12h - Rosenborg x Oslo - Norueguês

12h - Rapid Vienna x LASK Linz - Austríaco

14h15 - Molde x Viking - Norueguês

Canal Paulistão (YouTube)

15h - Ibrachina x São Paulo - Paulista Sub-20

Fanatiz

22h15 - Atlético Nacional x Once Caldas - Colombiano

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.