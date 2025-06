Juventude x Grêmio: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

O Juventude e o Grêmio se enfrentam neste domingo, 1º de junho, às 16h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O confronto é válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo pela Globo (para o Rio Grande do Sul) e pelo Premiere.

Em momentos distintos no torneio, o Juventude busca se consolidar no meio da tabela após retorno recente à elite nacional, enquanto o Grêmio tenta se recuperar das dificuldades impostas pela paralisação de seus jogos devido às enchentes no Rio Grande do Sul. A partida também marca um clássico regional, com rivalidade histórica entre os clubes gaúchos.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.