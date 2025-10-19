Esporte

Jogos de hoje, domingo, 19: onde assistir ao vivo e horários

Duelos interessantes marcam este domingo de muita bola rolando

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 06h36.

O domingo está repleto de bons jogos para quem é fã de futebol. No Brasil, destaque para Flamengo x Palmeiras, nada menos que o duelo dos dois primeiros colocados do campeonato. Na Série B, outro clássico: Atletiba.

Na Inglaterra, o jogo mais "pesado" do país: Liverpool x Manchester United. Imperdível!

Confira todos os jogos do domingo separados abaixo por campeonatos:

Brasileirão

  • Flamengo x Palmeiras – 16h – Globo, ge tv e Premiere – Tempo Real
  • Ceará x Botafogo – 18h30 – Premiere – Tempo Real
  • Internacional x Sport – 18h30 – Premiere – Tempo Real
  • Mirassol x São Paulo – 18h30 – Premiere – Tempo Real
  • Bahia x Grêmio – 20h30 – Premiere – Tempo Real

Brasileirão Série B

  • Avaí x Criciúma – 16h – ESPN e Disney+ – Tempo Real
  • Operário-PR x Volta Redonda – 16h – Disney+ – Tempo Real
  • Coritiba x Athletico-PR – 18h30 – Disney+ – Tempo Real
  • Botafogo-SP x Cuiabá – 18h30 – Disney+ – Tempo Real
  • Goiás x Chapecoense – 20h30 – RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+ – Tempo Real

Campeonato Italiano

  • Como x Juventus – 7h30 – ESPN e Disney+ – Tempo Real
  • Genoa x Parma – 10h – ESPN 3 e Disney+ – Tempo Real
  • Cagliari x Bologna – 10h – Xsports e Disney+ – Tempo Real
  • Atalanta x Lazio – 13h – Xsports e Disney+ – Tempo Real
  • Milan x Fiorentina – 15h45 – CazéTV e Disney+ – Tempo Real

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

  • Catanzaro x Padova – 14h30 – OneFootball – Tempo Real

 Campeonato Italiano (Terceira Divisão)

  • Benevento x Potenza – 9h30 – OneFootball – Tempo Real
  • Catania x Salernitana – 9h30 – OneFootball – Tempo Real
  • Ravenna x Arezzo – 9h30 – OneFootball – Tempo Real

Campeonato Alemão

  • Freiburg x Eintracht Frankfurt – 10h30 – Canal GOAT, SportyNet (YouTube) e OneFootball – Tempo Real
  • St. Pauli x Hoffenheim – 12h30 – RedeTV!, Canal GOAT, SportyNet e OneFootball – Tempo Real

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

  • Darmstadt x Magdeburg – 8h30 – Rede Contínua Sports e OneFootball – Tempo Real
  • Nuremberg x Holstein Kiel – 8h30 – OneFootball – Tempo Real
  • Elversberg x Greuther Fürth – 8h30 – OneFootball – Tempo Real

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

  • Ulm x Energie Cottbus – 8h30 – Canal GOAT e OneFootball – Tempo Real
  • 1860 Munique x Duisburg – 11h30 – Canal CaloSalvador e OneFootball – Tempo Real

Campeonato Alemão Feminino

  • Bayer Leverkusen (F) x Wolfsburg (F) – 12h15 – DAZN – Tempo Real

Campeonato Espanhol

  • Elche x Athletic Bilbao – 9h – ESPN 2 e Disney+ – Tempo Real
  • Celta de Vigo x Real Sociedad – 11h15 – Disney+ – Tempo Real
  • Levante x Rayo Vallecano – 13h30 – Disney+ – Tempo Real
  • Getafe x Real Madrid – 16h – Disney+ – Tempo Real

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

  • Leganés x Málaga – 9h – Disney+ – Tempo Real
  • Córdoba x Almería – 13h30 – Disney+ – Tempo Real
  • Las Palmas x Eibar – 16h – Disney+ – Tempo Real

Campeonato Inglês

  • Tottenham x Aston Villa – 10h – ESPN e Disney+ – Tempo Real
  • Liverpool x Manchester United – 12h30 – ESPN e Disney+ – Tempo Real

Campeonato Francês

  • Lens x Paris FC – 10h – CazéTV – Tempo Real

Campeonato Norueguês

  • Tromso x Viking – 9h30 – TV Green e OneFootball – Tempo Real
  • Molde x Sandefjord – 12h – TV Green e OneFootball – Tempo Real
  • HamKam x Valerenga – 12h – OneFootball – Tempo Real
  • KFUM x Kristiansund – 12h – OneFootball – Tempo Real
  • Stromsgodset x Fredrikstad – 14h15 – OneFootball – Tempo Real

Campeonato Saudita

  • Al Khaleej x Al Riyadh – 11h45 – Sportv – Tempo Real
  • Al Taawoun x Damac – 12h10 – Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube) – Tempo Real
  • Neom x Al Qadsiah – 15h – Canal GOAT – Tempo Real

Campeonato Uruguaio

  • River Plate x Cerro Largo – 10h30 – Disney+ – Tempo Real
  • Progreso x Defensor – 15h30 – Disney+ – Tempo Real
  • Peñarol x Montevideo Wanderers – 18h30 – Disney+ – Tempo Real

Campeonato Argentino

  • Sarmiento x Vélez Sarsfield – 15h – Disney+ – Tempo Real

Brasil Ladies Cup

  • Gimnasia (F) x Peñarol (F) – 15h – RedeTV!, Record News e Canal GOAT
  • Palmeiras (F) x Grêmio (F) – 18h – RedeTV!, Record News e Canal GOAT

Campeonato Italiano Feminino

  • Inter de Milão (F) x Parma (F) – 13h – Canal GOAT – Tempo Real

Mundial Feminino Sub-17

  • Japão sub-17 (F) x Nova Zelândia sub-17 (F) – 10h – FIFA+
  • Coreia do Sul sub-17 (F) x Costa do Marfim sub-17 (F) – 10h – FIFA+
  • França sub-17 (F) x Samoa sub-17 (F) – 13h – CazéTV e FIFA+
  • Espanha sub-17 (F) x Colômbia sub-17 (F) – 16h – FIFA+
  • Nigéria sub-17 (F) x Canadá sub-17 (F) – 16h – FIFA+
  • Zâmbia sub-17 (F) x Paraguai sub-17 (F) – 16h – FIFA+

🌍 Mundial Sub-20 (Final)

  • Argentina sub-20 x Marrocos sub-20 – 20h – Sportv, CazéTV e FIFA+ – Tempo Real

Campeonato Finlandês

  • Ilves x Inter Turku – 10h – TV Green e OneFootball – Tempo Real
  • KuPS x HJK – 12h30 – TV Green e OneFootball – Tempo Real

Campeonato Belga

  • Sint-Truiden x Anderlecht – 13h30 – DAZN – Tempo Real

Campeonato Grego

  • AEK x PAOK – 15h – SportyNet (TV e YouTube) – Tempo Real

Campeonato Holandês

  • Heracles x Feyenoord – 11h45 – Disney+ – Tempo Real

NWSL

  • Angel City (F) x Portland Thorns (F) – 18h – Disney+ – Tempo Real

Campeonato Eslovaco

  • Dunajská Streda x Zilina – 13h – TV Green e OneFootball – Tempo Real

Campeonato Escocês

  • Dundee x Celtic – 8h – Canal GOAT – Tempo Real
Acompanhe tudo sobre:Futebol europeuFutebol inglêsBrasileirãoPalmeirasFlamengo

Mais de Esporte

F1: Verstappen vence corrida sprint do GP dos EUA; Piastri e Norris abandonam

Cruzeiro x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e possíveis escalações

Corinthians x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e possíveis escalações

Jogos de hoje, sábado, 18: onde assistir ao vivo e horários

Mais na Exame

Tecnologia

Xiaomi Redmi Note vs Samsung Galaxy M: qual é a melhor opção até R$ 2.000?

Mercado Imobiliário

Condomínio do apartamento mais caro de Curitiba começa a ser construído: veja fotos

Minhas Finanças

Mega-Sena: veja as dezenas sorteadas do concurso 2929; prêmio é de R$ 48 milhões

Casual

Kering, dona da Gucci, negocia a venda da divisão de beleza da L’Oréal