Jogos de hoje, domingo, 19: onde assistir ao vivo e horários

O domingo está repleto de bons jogos para quem é fã de futebol. No Brasil, destaque para Flamengo x Palmeiras, nada menos que o duelo dos dois primeiros colocados do campeonato. Na Série B, outro clássico: Atletiba.
Na Inglaterra, o jogo mais "pesado" do país: Liverpool x Manchester United. Imperdível!
Confira todos os jogos do domingo separados abaixo por campeonatos:
Brasileirão
- Flamengo x Palmeiras – 16h – Globo, ge tv e Premiere – Tempo Real
- Ceará x Botafogo – 18h30 – Premiere – Tempo Real
- Internacional x Sport – 18h30 – Premiere – Tempo Real
- Mirassol x São Paulo – 18h30 – Premiere – Tempo Real
- Bahia x Grêmio – 20h30 – Premiere – Tempo Real
Brasileirão Série B
- Avaí x Criciúma – 16h – ESPN e Disney+ – Tempo Real
- Operário-PR x Volta Redonda – 16h – Disney+ – Tempo Real
- Coritiba x Athletico-PR – 18h30 – Disney+ – Tempo Real
- Botafogo-SP x Cuiabá – 18h30 – Disney+ – Tempo Real
- Goiás x Chapecoense – 20h30 – RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+ – Tempo Real
Campeonato Italiano
- Como x Juventus – 7h30 – ESPN e Disney+ – Tempo Real
- Genoa x Parma – 10h – ESPN 3 e Disney+ – Tempo Real
- Cagliari x Bologna – 10h – Xsports e Disney+ – Tempo Real
- Atalanta x Lazio – 13h – Xsports e Disney+ – Tempo Real
- Milan x Fiorentina – 15h45 – CazéTV e Disney+ – Tempo Real
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
- Catanzaro x Padova – 14h30 – OneFootball – Tempo Real
Campeonato Italiano (Terceira Divisão)
- Benevento x Potenza – 9h30 – OneFootball – Tempo Real
- Catania x Salernitana – 9h30 – OneFootball – Tempo Real
- Ravenna x Arezzo – 9h30 – OneFootball – Tempo Real
Campeonato Alemão
- Freiburg x Eintracht Frankfurt – 10h30 – Canal GOAT, SportyNet (YouTube) e OneFootball – Tempo Real
- St. Pauli x Hoffenheim – 12h30 – RedeTV!, Canal GOAT, SportyNet e OneFootball – Tempo Real
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
- Darmstadt x Magdeburg – 8h30 – Rede Contínua Sports e OneFootball – Tempo Real
- Nuremberg x Holstein Kiel – 8h30 – OneFootball – Tempo Real
- Elversberg x Greuther Fürth – 8h30 – OneFootball – Tempo Real
Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
- Ulm x Energie Cottbus – 8h30 – Canal GOAT e OneFootball – Tempo Real
- 1860 Munique x Duisburg – 11h30 – Canal CaloSalvador e OneFootball – Tempo Real
Campeonato Alemão Feminino
- Bayer Leverkusen (F) x Wolfsburg (F) – 12h15 – DAZN – Tempo Real
Campeonato Espanhol
- Elche x Athletic Bilbao – 9h – ESPN 2 e Disney+ – Tempo Real
- Celta de Vigo x Real Sociedad – 11h15 – Disney+ – Tempo Real
- Levante x Rayo Vallecano – 13h30 – Disney+ – Tempo Real
- Getafe x Real Madrid – 16h – Disney+ – Tempo Real
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
- Leganés x Málaga – 9h – Disney+ – Tempo Real
- Córdoba x Almería – 13h30 – Disney+ – Tempo Real
- Las Palmas x Eibar – 16h – Disney+ – Tempo Real
Campeonato Inglês
- Tottenham x Aston Villa – 10h – ESPN e Disney+ – Tempo Real
- Liverpool x Manchester United – 12h30 – ESPN e Disney+ – Tempo Real
Campeonato Francês
- Lens x Paris FC – 10h – CazéTV – Tempo Real
Campeonato Norueguês
- Tromso x Viking – 9h30 – TV Green e OneFootball – Tempo Real
- Molde x Sandefjord – 12h – TV Green e OneFootball – Tempo Real
- HamKam x Valerenga – 12h – OneFootball – Tempo Real
- KFUM x Kristiansund – 12h – OneFootball – Tempo Real
- Stromsgodset x Fredrikstad – 14h15 – OneFootball – Tempo Real
Campeonato Saudita
- Al Khaleej x Al Riyadh – 11h45 – Sportv – Tempo Real
- Al Taawoun x Damac – 12h10 – Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube) – Tempo Real
- Neom x Al Qadsiah – 15h – Canal GOAT – Tempo Real
Campeonato Uruguaio
- River Plate x Cerro Largo – 10h30 – Disney+ – Tempo Real
- Progreso x Defensor – 15h30 – Disney+ – Tempo Real
- Peñarol x Montevideo Wanderers – 18h30 – Disney+ – Tempo Real
Campeonato Argentino
- Sarmiento x Vélez Sarsfield – 15h – Disney+ – Tempo Real
Brasil Ladies Cup
- Gimnasia (F) x Peñarol (F) – 15h – RedeTV!, Record News e Canal GOAT
- Palmeiras (F) x Grêmio (F) – 18h – RedeTV!, Record News e Canal GOAT
Campeonato Italiano Feminino
- Inter de Milão (F) x Parma (F) – 13h – Canal GOAT – Tempo Real
Mundial Feminino Sub-17
- Japão sub-17 (F) x Nova Zelândia sub-17 (F) – 10h – FIFA+
- Coreia do Sul sub-17 (F) x Costa do Marfim sub-17 (F) – 10h – FIFA+
- França sub-17 (F) x Samoa sub-17 (F) – 13h – CazéTV e FIFA+
- Espanha sub-17 (F) x Colômbia sub-17 (F) – 16h – FIFA+
- Nigéria sub-17 (F) x Canadá sub-17 (F) – 16h – FIFA+
- Zâmbia sub-17 (F) x Paraguai sub-17 (F) – 16h – FIFA+
🌍 Mundial Sub-20 (Final)
- Argentina sub-20 x Marrocos sub-20 – 20h – Sportv, CazéTV e FIFA+ – Tempo Real
Campeonato Finlandês
- Ilves x Inter Turku – 10h – TV Green e OneFootball – Tempo Real
- KuPS x HJK – 12h30 – TV Green e OneFootball – Tempo Real
Campeonato Belga
- Sint-Truiden x Anderlecht – 13h30 – DAZN – Tempo Real
Campeonato Grego
- AEK x PAOK – 15h – SportyNet (TV e YouTube) – Tempo Real
Campeonato Holandês
- Heracles x Feyenoord – 11h45 – Disney+ – Tempo Real
NWSL
- Angel City (F) x Portland Thorns (F) – 18h – Disney+ – Tempo Real
Campeonato Eslovaco
- Dunajská Streda x Zilina – 13h – TV Green e OneFootball – Tempo Real
Campeonato Escocês
- Dundee x Celtic – 8h – Canal GOAT – Tempo Real