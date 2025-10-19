Jogos de hoje, domingo, 19: onde assistir ao vivo e horários

O domingo está repleto de bons jogos para quem é fã de futebol. No Brasil, destaque para Flamengo x Palmeiras, nada menos que o duelo dos dois primeiros colocados do campeonato. Na Série B, outro clássico: Atletiba.

Na Inglaterra, o jogo mais "pesado" do país: Liverpool x Manchester United. Imperdível!

Confira todos os jogos do domingo separados abaixo por campeonatos:

Brasileirão

Flamengo x Palmeiras – 16h – Globo, ge tv e Premiere – Tempo Real

Ceará x Botafogo – 18h30 – Premiere – Tempo Real

Internacional x Sport – 18h30 – Premiere – Tempo Real

Mirassol x São Paulo – 18h30 – Premiere – Tempo Real

Bahia x Grêmio – 20h30 – Premiere – Tempo Real

Brasileirão Série B

Avaí x Criciúma – 16h – ESPN e Disney+ – Tempo Real

Operário-PR x Volta Redonda – 16h – Disney+ – Tempo Real

Coritiba x Athletico-PR – 18h30 – Disney+ – Tempo Real

Botafogo-SP x Cuiabá – 18h30 – Disney+ – Tempo Real

Goiás x Chapecoense – 20h30 – RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+ – Tempo Real

Campeonato Italiano

Como x Juventus – 7h30 – ESPN e Disney+ – Tempo Real

Genoa x Parma – 10h – ESPN 3 e Disney+ – Tempo Real

Cagliari x Bologna – 10h – Xsports e Disney+ – Tempo Real

Atalanta x Lazio – 13h – Xsports e Disney+ – Tempo Real

Milan x Fiorentina – 15h45 – CazéTV e Disney+ – Tempo Real

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

Catanzaro x Padova – 14h30 – OneFootball – Tempo Real

Campeonato Italiano (Terceira Divisão)

Benevento x Potenza – 9h30 – OneFootball – Tempo Real

Catania x Salernitana – 9h30 – OneFootball – Tempo Real

Ravenna x Arezzo – 9h30 – OneFootball – Tempo Real

Campeonato Alemão

Freiburg x Eintracht Frankfurt – 10h30 – Canal GOAT, SportyNet (YouTube) e OneFootball – Tempo Real

St. Pauli x Hoffenheim – 12h30 – RedeTV!, Canal GOAT, SportyNet e OneFootball – Tempo Real

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

Darmstadt x Magdeburg – 8h30 – Rede Contínua Sports e OneFootball – Tempo Real

Nuremberg x Holstein Kiel – 8h30 – OneFootball – Tempo Real

Elversberg x Greuther Fürth – 8h30 – OneFootball – Tempo Real

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

Ulm x Energie Cottbus – 8h30 – Canal GOAT e OneFootball – Tempo Real

1860 Munique x Duisburg – 11h30 – Canal CaloSalvador e OneFootball – Tempo Real

Campeonato Alemão Feminino

Bayer Leverkusen (F) x Wolfsburg (F) – 12h15 – DAZN – Tempo Real

Campeonato Espanhol

Elche x Athletic Bilbao – 9h – ESPN 2 e Disney+ – Tempo Real

Celta de Vigo x Real Sociedad – 11h15 – Disney+ – Tempo Real

Levante x Rayo Vallecano – 13h30 – Disney+ – Tempo Real

Getafe x Real Madrid – 16h – Disney+ – Tempo Real

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Leganés x Málaga – 9h – Disney+ – Tempo Real

Córdoba x Almería – 13h30 – Disney+ – Tempo Real

Las Palmas x Eibar – 16h – Disney+ – Tempo Real

Campeonato Inglês

Tottenham x Aston Villa – 10h – ESPN e Disney+ – Tempo Real

Liverpool x Manchester United – 12h30 – ESPN e Disney+ – Tempo Real

Campeonato Francês

Lens x Paris FC – 10h – CazéTV – Tempo Real

Campeonato Norueguês

Tromso x Viking – 9h30 – TV Green e OneFootball – Tempo Real

Molde x Sandefjord – 12h – TV Green e OneFootball – Tempo Real

HamKam x Valerenga – 12h – OneFootball – Tempo Real

KFUM x Kristiansund – 12h – OneFootball – Tempo Real

Stromsgodset x Fredrikstad – 14h15 – OneFootball – Tempo Real

Campeonato Saudita

Al Khaleej x Al Riyadh – 11h45 – Sportv – Tempo Real

Al Taawoun x Damac – 12h10 – Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube) – Tempo Real

Neom x Al Qadsiah – 15h – Canal GOAT – Tempo Real

Campeonato Uruguaio

River Plate x Cerro Largo – 10h30 – Disney+ – Tempo Real

Progreso x Defensor – 15h30 – Disney+ – Tempo Real

Peñarol x Montevideo Wanderers – 18h30 – Disney+ – Tempo Real

Campeonato Argentino

Sarmiento x Vélez Sarsfield – 15h – Disney+ – Tempo Real

Brasil Ladies Cup

Gimnasia (F) x Peñarol (F) – 15h – RedeTV!, Record News e Canal GOAT

Palmeiras (F) x Grêmio (F) – 18h – RedeTV!, Record News e Canal GOAT

Campeonato Italiano Feminino

Inter de Milão (F) x Parma (F) – 13h – Canal GOAT – Tempo Real

Mundial Feminino Sub-17

Japão sub-17 (F) x Nova Zelândia sub-17 (F) – 10h – FIFA+

Coreia do Sul sub-17 (F) x Costa do Marfim sub-17 (F) – 10h – FIFA+

França sub-17 (F) x Samoa sub-17 (F) – 13h – CazéTV e FIFA+

Espanha sub-17 (F) x Colômbia sub-17 (F) – 16h – FIFA+

Nigéria sub-17 (F) x Canadá sub-17 (F) – 16h – FIFA+

Zâmbia sub-17 (F) x Paraguai sub-17 (F) – 16h – FIFA+

🌍 Mundial Sub-20 (Final)

Argentina sub-20 x Marrocos sub-20 – 20h – Sportv, CazéTV e FIFA+ – Tempo Real

Campeonato Finlandês

Ilves x Inter Turku – 10h – TV Green e OneFootball – Tempo Real

KuPS x HJK – 12h30 – TV Green e OneFootball – Tempo Real

Campeonato Belga

Sint-Truiden x Anderlecht – 13h30 – DAZN – Tempo Real

Campeonato Grego

AEK x PAOK – 15h – SportyNet (TV e YouTube) – Tempo Real

Campeonato Holandês

Heracles x Feyenoord – 11h45 – Disney+ – Tempo Real

NWSL

Angel City (F) x Portland Thorns (F) – 18h – Disney+ – Tempo Real

Campeonato Eslovaco

Dunajská Streda x Zilina – 13h – TV Green e OneFootball – Tempo Real

Campeonato Escocês