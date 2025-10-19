Flamengo x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Neste domingo, às 16h, o Flamengo recebe o Palmeiras no Maracanã, em confronto direto pela liderança do Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela 29ª rodada, é considerada uma “final antecipada” da competição.

O Palmeiras, líder com 61 pontos, busca ampliar a vantagem sobre o vice-líder Flamengo, que soma 58 pontos. Uma vitória alviverde pode consolidar o favoritismo ao título, enquanto o Rubro-Negro, empurrado por sua torcida, tenta igualar a pontuação do rival.

O Palmeiras chega ao duelo com quatro vitórias consecutivas, tendo marcado 15 gols nesses jogos. Já o Flamengo, comandado por Filipe Luís, venceu apenas duas das últimas quatro partidas no Brasileirão.

Apesar das duas equipes terem duelos de semifinais pela Libertadores no meio de semana, todos esperam que Abel Ferreira e Filipe Luís escalem força máxima para o duelo deste domingo. O Fla encara o Racing, enquanto Palmeiras vai pegar a LDU.

No primeiro turno, o Flamengo venceu o Palmeiras por 2 a 0 no Allianz Parque. Já no Maracanã, o último triunfo do Verdão sobre o Rubro-Negro foi em 2015, há dez anos.

Transmissão de Flamengo x Palmeiras

O clássico será transmitido ao vivo pela Globo (TV aberta) e pelo Premiere (pay-per-view).

Prováveis escalações

Flamengo:

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Evertton Araújo e Arrascaeta; Luiz Araújo (Plata), Pedro e Samuel Lino.

Desfalques: Saúl, De La Cruz, Allan e Everton Cebolinha (lesão na coxa).

Palmeiras:

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Raphael Veiga; Vitor Roque e Flaco López.

Desfalques: Weverton (fissura na mão) e Khellven (em recuperação).

Novidades: Retorno de Gustavo Gómez, Flaco López e Aníbal Moreno após Data Fifa.

Arbitragem