João Fonseca vence francês número 20 do mundo e avança no Miami Open 2025

João Fonseca venceu o francês Ugo Humbert na tarde deste sábado, 22, e está na próxima fase do Miami Open. O brasileiro, atual número 60 do mundo, venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, o atual número 20 do mundo.

Esta é a primeira vez que Fonseca chega à 3ª rodada de um Masters 1000. Na terceira rodada, João vai enfrentar o vencedor do confronto entre o australiano Alex De Minaur e do chinês Yunchaokete Bu.

Embalado pela conquista do Challenger de Phoenix, no último domingo, 16, o brasileiro conseguiu quebrar o poderoso saque de esquerda do francês e atropelou o adversário com dois sets diretos em 1h11.

Na rodada anterior, o Fonseca venceu de virada o americano Learner Tien. Humbert fez sua estreia na competição contra brasileiro por estar de “bye” em decorrência de sua posição no ranking da ATP.

Fonseca "dá o troco" no francês

Este é o segundo encontro entre João Fonseca e Ugo Humbert. Eles se enfrentaram na primeira rodada dos qualifiers da Copa Davis, em janeiro deste ano. Jogando em casa, o francês venceu o brasileiro por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

A vitória de Fonseca ganha ainda mais importância ao olhar o histórico do seu adversário. O francês de 2026 conquistou em fevereiro o bicampeonato no ATP 250 de Marseille. Humbert acumula um total de sete títulos ATP na carreira.