Após duas vitórias, saiba quanto João Fonseca já faturou no Miami Open

Além de passar para a terceira rodada de um Masters 1000 pela primeira vez em sua carreira, o brasileiro João Fonseca também faturou 60,4 mil dólares (cerca de R$ 347 mil, na cotação atual) com a vitória sobre o francês Ugo Humbert. A premiação é dada a quem avança à terceira rodada nos Estados Unidos.

Se avançar às oitavas de final, o tenista brasileiro garantirá 103 mil dólares (R$ 592, na cotação atual). Em caso de título do torneio, João Fonseca receberá um prêmio de 1,12 milhão de dólares (R$ 6,45 milhões, na cotação atual), enquanto o vice-campeão leva para casas 597,8 mil dólares (R$ 3,43 milhões).

Na primeira rodada do Masters 1000 dos Estados Unidos, João Fonseca venceu o americano Learner Tien, por 2 sets a 1, parciais 6/7 (1), 6/3 e 6/4. Agora, o brasileiro derrotou seu algoz na Copa Davis do ano passado, e se classificou para a terceira rodada do torneio de Miami. Esta é a primeira vez que Fonseca passa para a terceira rodada de um Masters 1000 em sua carreira.

No primeiro set, o brasileiro quebrou o saque do rival logo no primeiro game e aproveitou a brecha para abrir 2/0. O rival mudou a estratégia e conseguiu confirmar o serviço seguinte. Posteriormente, os dois tenistas apenas confirmaram seus serviços e João Fonseca fechou em 6/4.

No segundo set, os dois tenistas foram confirmando seus serviços e, inclusive, trocaram alguns aces. No entanto, o tenista brasileiro conseguiu ter a vantagem quebrando o saque quase indefensável do adversário e ainda fechou o game seguinte. Com apoio da torcida, João fechou o jogo com a quebra e avançou à terceira rodada.