Fórmula 1: Verstappen é o favorito no mercado de apostas para vencer GP de Miami

Confira as principais probabilidades e previsões da Betfair para a corrida, que começa já na tarde desta sexta-feira, 5, com os treinos livres. A qualificação ocorre no sábado, 6, a partir das 17h no horário de Brasília. Já o GP está marcado para iniciar no domingo, 7, às 16h30.

Max Verstappen da Red Bull é o favorito para vencer e ter a volta mais rápida.

O circuito pode até ser novo para os fãs da Fórmula 1, mas Verstappen já o conhece muito bem. Embora o GP de Miami tenha estreado na F1 em 2022, foi justamente o piloto holandês quem venceu a etapa no ano passado – o que o deixa ainda mais favorito.

De acordo com dados da Betfair, Verstappen tem 55% de chances de terminar a corrida no primeiro lugar – uma odds de 1.44, ou seja, para cada R$1 apostado, o retorno para o apostador será de R$1,44 caso o resultado se concretize. O atual bicampeão da F1 também é o principal corredor para a volta mais rápida com 54% de probabilidade (odds de 1.85).

Já o segundo maior favorito para vencer a etapa é o mexicano Sérgio Pérez, também da Red Bull Racing, com 20% de chances (odds de 4.0). Ele atualmente é o segundo colocado na temporada com 87 pontos, atrás somente de Verstappen com 93. Quem vencer a etapa ganhará mais 25 pontos.

Confira a lista dos principais favoritos no GP de Miami abaixo:

1º) Max Verstappen – 55% de chances (odds de 1.44)

2º) Sergio Pérez – 20% (4.0)

3º) Charles Leclerc – 7% (12.0)

4º) Fernando Alonso – 6% (14.0)

5º) Lewis Hamilton – 3% (25.0)

6º) Carlos Sainz – 3% (25.0)

7º) George Russel – 3% (25.0)

8º) Lance Stroll – 1% (100.0)

9º) Lando Norris – 1% (100.0)

10º) Esteban Ocon – 1% (100.0)

A história vai mesmo se repetir?

Além de uma nova vitória de Verstappen, a Betfair aponta que também há grande probabilidade de outros eventos se repetirem no circuito em 2023.

De acordo com a casa de apostas, há 27% de chances de que Verstappen termine como primeiro colocado ao mesmo tempo que Leclerc chegue ao pódio e Hamilton entre os seis primeiros corredores. A cotação para essa aposta múltipla é de 3.75 – ou seja, para cada R$1 apostado, o retorno ao apostador será de R$3,75.