Fórmula 1 2023: veja onde assistir ao vivo aos treinos para o GP da Miami

Neste sábado. 6, acontece o GP de Miami, a quinta etapa da Fórmula 1 em 2023. Ao todo 20 pilotos entrarão para o grid, com três treinos livres, classificação e corrida no domingo. O último grande prêmio, do Azerbaijão, teve a estreia da corrida sprint.

O circuito do Miami International Autodrome é uma das pistas novatas na Fórmula 1. O local recebeu o Mundial no ano passado, e por isso todos os recordes da pista podem ser batidos nesse final de semana. Max Verstappen venceu a corrida no ano passado.

Onde assistir ao vivo os treinos do GP da Miami para F1

Diferentemente dos treinos livres, transmitidos somente nos canais por assinatura (seja BandSports ou F1 TV, serviço de streaming que custa 5,19 dólares por mês ou 39,99 dólares por ano pela cobertura ao vivo), a classificação e a corrida serão transmitidos pela TV aberta, na Band.

Treino livre 1 – quinta-feira, 30, às 22h30; transmissão: BandSports e F1 TV.

Treino livre 2 – sexta-feira, 31, às 14h; transmissão: BandSports e F1 TV.

Treino livre 3 – sexta-feira, 31, às 22h30; transmissão: BandSports e F1 TV.

Classificação – sábado, 1, ao 2h; transmissão: Band, BandSports e F1 TV.

Corrida – domingo, 2, às 2h; transmissão: Band e F1 TV.

Veja quem são os pilotos na F1 neste ano

Neste ano, o grid terá os 20 pilotos titulares, com direito a três calouros: Oscar Piastri, Nyck de Vries e Logan Sargeant.

RBR: Max Verstappen e Sergio Pérez

Max Verstappen e Sergio Pérez Ferrari : Charles Leclerc e Carlos Sainz

: Charles Leclerc e Carlos Sainz Mercedes: Lewis Hamilton e George Russell

Lewis Hamilton e George Russell Alpine: Esteban Ocon e Pierre Gasly

Esteban Ocon e Pierre Gasly McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri

Lando Norris e Oscar Piastri Alfa Romeo: Valtteri Bottas e Guanyu Zhou

Valtteri Bottas e Guanyu Zhou Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll

Fernando Alonso e Haas : Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg

: Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg AlphaTauri: Yuki Tsunoda e Nyck de Vries

Yuki Tsunoda e Nyck de Vries Williams: Alex Albon e Logan Sargeant

Como assistir F1 online e de graça?

A Fórmula 1 será transmitida pela F1 TV, plataforma de streaming exclusiva da Fórmula 1. A assinatura custa US$ 5,19 por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo. A transmissão também acontece na TV Band.

