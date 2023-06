Flamengo x Vasco hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

Flamengo e Vasco da Gama se enfrentam nesta segunda-feira, 5, às 20h, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela nona rodada do Brasileirão.

O jogo é decisivo para o Vasco, que está na zona de rebaixamento e pode cair para a série B do Brasileirão. Já é a segunda rodada de risco para Gigante da Colina, e uma vitória pode garantir a virada do clube no campeonato, um grande alívio para o técnico Maurício Barbieri. A chegada do time até a partida, no entanto, é marcada pela má sorte: o Vasco tem três derrotas seguidas e, desde a estreia no Brasileirão, não garantiu uma única vitória.

Já o Flamengo chega à partida dessa segunda com grandes pretensões: o rubro-negro está invicto há sete rodadas. Se garantir mais uma vitória contra o Vasco hoje, pode se aproximar do G-6 e subir na tabela, saindo da nona posição.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Flamengo x Vasco hoje

O jogo desta segunda-feira, às 20h, entre Flamengo e Vasco da Gama terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir o jogo do Flamengo online?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pela Amazon Prime Vídeo

Quais são os próximos jogos do Flamengo ?

08/06 - Flamengo x Racing - Copa Libertadores

11/06 - Flamengo x Grêmio - Campeonato Brasileiro

Quais são os próximos jogos do Vasco ?