Athletico x Libertad hoje; veja horário e onde assistir ao vivo o jogo da Libertadores

Athletico e Libertad se enfrentam nesta terça-feira, 6, às 21h, na Arena da Baixada, em Curitiba. A partida é válida pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Líder do grupo com sete pontos, o Furacão precisa de apenas uma vitória para garantir a classificação para as oitavas da Libertadores. No primeiro turno do grupo, no Paraguai, o Athletico venceu por 2 a 1.

O time vem embalado após vitória sobre o Botafogo, líder do Brasileirão. Está é a nona vez na história que o clube paranaense disputa a Libertadores. As melhores campanhas foram em 2005 e 2022, quando foi vice-campeão.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Athletico x Libertad hoje?

O jogo desta terça-feira às 19h entre Athletico x Libertad terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir o jogo do Athletico x Libertad online?

A partida será transmitida pela plataforma de streaming Star+.

Quais são os próximos jogos do Athletico?