Flamengo x Goiás: veja horário e onde assistir ao vivo

Flamengo e Goiás se enfrentam nesta quarta-feira, 10, às 20h, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela quinta rodada do Brasileirão Série A.

O jogo pode significar a recuperação de quem vencer a partida. Os clubes têm a mesma campanha nesse início de campeonato e estão na zona de rebaixamento. São três derrotas e apenas uma vitória. O Flamengo, candidato ao título, ainda está em fase de reconstrução com o técnico Jorge Sampaoli.

Do outro lado, o Goiás venceu bem na Sul-Americana, mas foi goleado pelo Palmeiras na última rodada. Diferente do Flamengo, com grande elenco, o time esmeraldino precisa pontuar em cada rodada para não se complicar no final da temporada.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Flamengo x Goiás

O jogo desta quarta-feira às 20h entre Flamengo x Goiás terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir o jogo Flamengo x Goiás online?

Você pode assistir a partida online no Globoplay ou Amaazon Prime com a assinatura do pacote Premiere.

Quais são os próximos jogos do Flamengo?