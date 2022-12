Fifa revela qual foi o gol mais bonito da Copa do Mundo 2022; veja vídeo

A Fifa anunciou nesta sexta-feira, 23, qual lance venceu o prêmio de gol mais bonito da Copa do Mundo 2022. Entre os concorrentes estavam gols de Mbappé, Enzo Fernández, Gakpo, Neymar e Richarlison.

O vencedor foi definido atrás de votação popular pelo site oficial da Fifa. O golaço de Richarlison contra a Sérvia foi o grande vencedor.

O Brasil tinha três lances entre os finalistas. Os gols de voleio de Richarlison contra a Sérvia e a triangulação no terceiro gol contra a Coreia do Sul estavam no páreo. O gol de Neymar na partida contra a Croácia também estava na disputa.

O golaço de Richarlison foi eleito o melhor gol da Copa de 2022. É O POMBO! 🔥 pic.twitter.com/QM7r7wSqYx — @soltaram (@paisoltaram) December 23, 2022

Os gols de Salem Al-Dawsari, da Arábia Saudita, Vincent Aboubakar, de Camarões, Luis Chávez, do México e Paik Seung-Ho, da Coreia do Sul, também estavam na disputa.

O atacante do Tottenham foi o artilheiro da Seleção Brasileira na Copa do Catar com três gols. O atacante marcou dois na estreia contra a Sérvia, e outro nas oitavas de final contra a Coreia do Sul.

LEIA TAMBÉM:

Mesmo com queda nas quartas da Copa, Brasil segue líder no ranking da Fifa

Sem opções, CR7 alinha acerto para ser jogador e embaixador da Copa na Arábia Saudita, diz jornal