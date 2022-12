Sem opções, CR7 alinha acerto para ser jogador e embaixador da Copa na Arábia Saudita, diz jornal

O atacante Cristiano Ronaldo estaria bem próximo de confirmar seu acerto com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, de acordo com o jornal espanhol "Marca". O diário, que vem bancando o noticiário mesmo com negativas dos envolvidos, voltou a falar do possível acordo do craque com o clube árabe, que o colocaria nas posições de jogador e embaixador pelo Mundial de 2030.

A Arábia Saudita tem forte interesse em sediar a Copa de 2030 junto a Egito e Grécia, edição em que o torneio completa 100 anos. Concorrerá com fortes parcerias como Argentina/Uruguai (que pode ter ainda Chile e Paraguai) e Espanha/Portugal/Ucrânia. Segundo o "Marca", a intenção no país é ter o craque português como figura forte nesse objetivo.

Ele assinaria por dois anos e meio — recebendo um salário recorde de 200 milhões de euros (1,09 bilhão) por temporada — como jogador com o clube, um dos mais importantes e bem sucedidos do país e posteriormente assumiria o papel de embaixador até 2030, com possibilidade de ver esses rendimentos crescerem.

Ainda segundo o jornal, CR7 não encontrou espaço em clubes europeus e já vinha cogitando aceitar a proposta dos sauditas, mas pediu tempo para "meditar" nas últimas semanas. Ele seria esperado em Riad, capital do país, em breve.

Na manhã desta quinta-feira, o craque posou relaxando numa piscina em seu perfil no Instagram, uma rara aparição pessoa desde o turbilhão que viveu da saída do Manchester United à caótica Copa do Mundo do Catar, na qual virou reserva de Portugal.

Com passagens por Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus, o craque de 37 anos pode jogar em seu primeiro clube fora da Europa na vitoriosa carreira. Cinco vezes Bola de Ouro, Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história do futebol em jogos oficiais.