Exposição imersiva sobre Messi chega a São Paulo em abril; saiba como visitar

Os fãs de futebol poderão acompanhar de perto a trajetória de Lionel Messi na exposição “The Messi Experience - A Dream Come True”, que será realizada no Shopping Eldorado, em São Paulo. A mostra interativa acontecerá de 27 de abril a 16 de agosto de 2025 e apresentará uma jornada imersiva pelos principais momentos da carreira do jogador argentino.